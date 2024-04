ユニクロ と英国発ブランドのJW ANDERSON(ジェイ ダブリュー アンダーソン)による「UNIQLO and JW ANDERSON」から、春夏の新作が登場。4月19日(金)の発売を控え、注目しておきたい“グッズ”をご紹介します。発売前から話題になっているため、販売スタートと同時にゲットしてくださいね!大きめで使いやすい「バッグ」/UNIQLO and JW ANDERSON「バッグ」(税込3990円)は、コットンキャンバス地のトートバッグ。縦37cm×横52cm×マチ16cmで、PCがすっぽりと入る大きめサイズになっています。

デイリー使いはもちろん、1泊2日くらいの小旅行にも使えそうなくらい、たくさん入る大容量バッグですよ。フロントにはJW ANDERSONの刺繍入り。ボーダー模様をしたポリエステル素材の取っ手も、程よいアクセントになっていますね。カラーはナチュラル/グレー/ブルーの3色展開。それぞれ刺繍や取っ手のカラーも異なるため、そこにも注目して選んでみてくださいね。ポケット付きで使いやすさもバッチリ〜!「バッグ」の魅力は、そのデザインや使いやすいサイズ感だけではありません。大きいバッグほど中の荷物がごちゃついたり、モノが迷子になってしまったりしますが、これは内側にポケットがついているから安心!3つも内側ポケットがついており、細かいものを収納しておくのに便利なんです。持ち手は55cmと十分な長さだから、肩掛けも楽ちん。荷物をたくさん入れても、太くて厚みのある取っ手のおかげで、肩も痛くなりにくそうです◎「ソックス」/UNIQLO and JW ANDERSONもう1つ注目したいのが、種類豊富な「ソックス」(税込390円)。デザインは5パターン、カラー展開まで含めると12種類ものラインナップがそろっているんです。こんなにバラエティに富んでいると、どれにしようか迷ってしまいそうですよね。肌ざわりのやさしい素材を使用しており、消臭機能が付いているのもうれしいポイント。暑くなるこれからの季節に活躍する予感です!サイズは23〜25/25〜27/27〜29の3展開(23〜25・27〜29サイズはオンラインストアのみでの取り扱い)。友達とお揃いにしたり、パートナーと色違いで合わせたりするのも良さそうですね。コーデにかわいく取り入れちゃお服装がシンプルになりがちな春夏こそ、柄物をアクセントとして取り入れると◎ シンプルなコーデに同系色のソックスを合わせて、少し遊び心をプラスしてみるのがおすすめです。ローファーと合わせると、プレッピーな雰囲気に。シンプルなパンプスとのミックスコーデも、かわいくキマりますよ。裾からちらっとのぞく、ソックスの柄がとってもおしゃれ。「素足で履くとムレが気になる…」という人にもおすすめです。今回はグッズに絞ってご紹介しましたが、「UNIQLO and JW ANDERSON」の新作にはかわいいアイテムが目白押し。ぜひ事前にチェックして、発売日の4月19日(金)に備えておきましょう!UNIQLO and JW ANDERSON スペシャルサイトhttps://www.uniqlo.com/jp/ja/