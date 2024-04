谷まりあ

谷まりあが18日、都内で行われた『ゴンチャ 初夏の新メニュー&niko and ... コラボ発表会』に出席した。

【動画】リゾートを意識したコーデで登場した谷。限定メニューを飲み「幸せです!」とにっこり

「ゴンチャ」と「niko and ...」が初コラボ。限定デザインボトルやコラボメニューをお披露目した。新商品は“ゴンチャリゾート”をテーマにフレッシュで非日常気分を味わえる『ピングレマンゴー リゾート』と、リゾートをイメージしたniko and ...プロデュースの「Gong cha×niko and ... リゾートボトル」、そしてniko and ...で販売する限定コラボメニュー。

リゾートスタイルコーデで登場した谷は、ピングレマンゴーを片手にそのコーデを紹介。タイなどリゾートに旅行した時はマンゴーを好んで食べているといい、マンゴーが入った初夏の新メニューを試飲し「幸せです」とうっとりとした表情を見せた。