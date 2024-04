【いっき団結(Ikki Unite)】4月18日 発売価格:2,420円CEROレーティング:B(12才以上対象)【「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」ダウンロード版】4月18日 発売価格:1,980円CEROレーティング:A(全年齢対象)

サンソフトは、Nintendo Switch用ローグライクアクション「いっき団結(Ikki Unite)」ダウンロード版を本日4月18日に発売した。価格は2,420円。4月29日までは、セールが実施されており20%オフの1,936円で購入可能となっている。

また、Nintendo Switch/PC(Steam)用アクション「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」ダウンロード版も、本日4月18日に発売された。価格は1,980円。

「いっき団結」Switchダウンロード版、本日発売! 集え!目指せ!代官屋敷

「いっき団結」は、2023年2月15日にPC(Steam)で発売された、最大16人で団結するローグライクアクション。弾幕を避けて敵を倒し代官屋敷を目指す、令和版「いっき」ともいうべきタイトルで、今回Nintendo Switchダウンロード版が発売された。なお今夏頃には、パッケージ版も発売される予定。

本作はクロスプラットフォームに対応しており、SwitchとPC(Steam)どちらのプレーヤーとも協力プレイを楽しめる。また4月29日までは、セールが実施されておりSwitch版、PC(Steam)版ともに20%オフの割引価格で提供される。

みんなで一気に一揆!

「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」

「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション」は、1980年代にSUNSOFTから発売された「マドゥーラの翼」、「東海道五十三次」、「リップルアイランド」の3作品を収録したもの。セーブ機能や巻き戻し機能が追加され、さらに遊びやすくなっている。なお、今夏頃には、パッケージ版も発売される予定。

「マドゥーラの翼」

「かんしゃく玉投げかん太郎の東海道五十三次」

「リップルアイランド」

