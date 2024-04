話題の麻布台ヒルズ マーケットに「鮨 さいとう」が国内初の支店をオープン！

3月に開業し、絶賛話題沸騰中の麻布台ヒルズ マーケット。中でもひときわ脚光を浴びているのが「鮨 さいとう」国内初の支店「鮨 さいとう 麻布台」です。若手ならではの工夫が凝らされた、本店とは一味違う絶品寿司に予約はすでに2カ月待ち!

待望の「鮨 さいとう」の支店がオープン!

文字も紋も本店と同じ

昨年11月に麻布台ヒルズが開業してから心待ちにしていた麻布台ヒルズ マーケットが4カ月経ち、とうとうオープンしました。惣菜、焼鳥、精肉、鮮魚など、グルメ垂涎の店が並ぶ中、話題店のひとつが「鮨 さいとう 麻布台」でしょう。「鮨 さいとう」と言えば「The Tabelog Award 2024」でGold、ミシュランでは三つ星を10年連続で獲得し、最高峰の寿司店として国内外にその名を轟かせてきました。

引き戸に刻まれた「さいとう」の文字が輝く

親方、齋藤孝司さんは今までに「鮨 つぼみ」「3110NZ by LDH Kitchen」と、プロデュースはしてきましたが、国内で「鮨 さいとう」の名を使うのは初めて。それだけ気合いが入っているということで注目を集めているのです。

洗練された設え

マーケット内ということで誰でもいつでも立ち寄れる立ち食いスタイルにする予定でしたが、「鮨 さいとう」の看板を背負うなら予約客に合わせて仕込みをし、最高のつまみと握りを提供したいと着席に変更しました。L字形のカウンターの上にはつけ台と箸置きにのせた箸のみというシンプルなセッティング。味に自信があるからこそ華美な装飾は必要ない、そんな心意気を感じます。

「鮨 さいとう 麻布台」の親方、滝本純也さん

滝本純也さんは専門学校を卒業後、大阪・北新地「さえき」、六本木「鮨 さいとう」で修業、「鮨 つぼみ」の個室を1年半ほど経験して「鮨 さいとう 麻布台」を任されました。

営業時間は昼は12時からと13時半からの2回転、夜は18時からの1回転のみ。ランチは16,500円の握りコースで、つきだしのあとに握り11貫、玉、巻物、お椀になり、ディナーは33,000円のつまみと握りコースで、つまみ5品、握り12貫、玉、巻物、お椀という流れです。

つまみは「のれそれ」「黒龍酒粕漬け」など逸品ぞろい!

「鯛の子、ホタルイカと菜の花の酢味噌がけ」

まずはつまみをご紹介しましょう。「鮨 さいとう」グループ初の試みとして日本料理の「八寸」のように小さい器をいくつか盆にのせて提供します。本日は「鯛の子」と「ホタルイカと菜の花の酢味噌がけ」。春から夏にかけて真鯛の産卵期にしかお目にかかれない貴重な「鯛の子」は口にすると、ほろほろとほぐれて含めた出汁の優しい味がじんわりと広がります。

富山県産のホタルイカ

軽くゆでたホタルイカはぷっくりとして、見るからに鮮度抜群! ワタの風味も楽しめる酢味噌がけにしてあります。添えたのは菜の花。春を感じる一品です。

ふぐ白子焼き

名残りの白子は表面をしっかり焼いて中をとろりとさせる絶妙な焼き加減。噛んだ瞬間、白子がぷっとはじけて中からミルキーな液体が口中に一気に押し寄せます。他には得難いこの極上の風味にしばし浸っていたくなります。

写真奥が「目光」、手前が「えぼ鯛」

もうひとつ、こちらでしか味わえないのが酒粕漬けの焼きものです。実はこちら、日本酒は「黒龍」のみを扱っており、特別に酒粕が手に入ることからこの一品が生まれました。福井県の銘酒「黒龍」からできる酒粕の上品な香りをつけながら食材のうまみを存分に引き出し昇華させています。

齋藤親方直伝の握り!

目の前で山葵をすりおろす

山葵をすりおろす音が聞こえると握りが始まる合図。「今までは鋼を使っていたのですが、より細かくおろせる鮫皮にしました」と滝本さん。山葵も本店と同じ静岡県梅ケ島の杉山農園のものです。

所作も美しい

米は本店と同じ「あきたこまち」を使用。滝本さんが理想とするのは甘みがあり粒が立っている酢飯。空気を含みふわっとさせ、寿司ダネとの一体感を持たせます。

春子鯛

滝本さんこだわりのつけ台は、握りが映えるようにとロイヤルブルーにブラックをあしらった色。厚みのあるどっしりとした形に高台をつけた特注品です。そこにのせる握りの美しいこと! 春が旬の春子鯛は肉厚でくにゅっとした食感。酢飯がほんのり温かく春子鯛のうまみを引き立たせます。

サヨリ

本店では“かんぬきサイズ”と呼ばれる30cmくらいのサヨリを好みますが、滝本さんはあえて小さいものを選び、2枚重ねして“肉厚”の食感に仕立てています。

鯵

鯵もかなり肉厚でとろとろの食感です。脂ののりも十分で、青魚はクセがあり苦手という人もこの鯵を食べたら好きになるかもしれません。それほどクセがなく甘みすら感じるのです。

スミイカ

スミイカはサクサクとした歯切れの良さが魅力ですが、切り込みを入れることで口の中でほどけてとろけます。酢飯と馴染むと上品な甘みが余韻として残るのです。切り込み、握り方、滝本さんの高い技術が表れた一貫です。

車海老

「うちの海老は少し小さめです。大きいのを半生で提供する店が多いけれど、私は熱々が好きなので小さめにしています」と言います。小ぶりな車海老は湯気が立つゆで加減で酢飯もほんのりとした温かさ。

最上級の天然鮪を最高においしくする!

迷いなくスーッと包丁を入れる

焼き物を提供したあたりから鮪の切りつけが始まります。仕入れは日本一と評される鮪の仲卸「やま幸」から。まな板の上に赤身、中トロ、大トロと並べられる様にうっとりします。

赤身漬け

鮪は赤身漬けから。3分ほど煮切りに漬け、表面だけがコーティングされた赤身は香りがとても豊か。口にすればもっちりとした食感に頬が緩みます。

美しいものはおいしい!

なんと美しい中トロなのでしょうか。このフォルムを見ればトゥルンとした食感が想像できます。どんなに上質な食材でも切りつけが良くなければおいしさは半減しますが、滝本さんの切りつけは舌触りがシルクのようになめらかでとろけるのです。

大トロ

サシが入った艶やかな大トロは切り込みを入れて酢飯との一体感を味わいます。中トロよりもやわらかさと味わいが増す大トロは、鮪好きには欠かせません。こうやって3種類の鮪を食べ比べると、それぞれの個性を最大限に活かしているのがわかります。

予約開始後30分ですべての席が埋まる快挙!

写真左から「能登復興支援酒」「IWAI」「しずく」「火いら寿」「龍」

こちらの日本酒は福井県が誇る「黒龍」のみの扱いという「鮨 さいとう」グループ唯一の店です。小さい酒蔵を設け、若手が機械を頼らず人の手だけで造っている「能登復興支援酒」や、永平寺町下浄法寺にある複合施設「ESHIKOTO」で造られたスパークリング「IWAI」など、日本酒ファンならずとも目を見張るような限定酒までそろいます。

口に入れるとほろりとくずれる握り方

齋藤さんの「どの仕事にも意味がある」という言葉に感銘を受けたと言う滝本さん。若い時は膨大な仕事を“こなす”ことで精一杯でしたが、今はこの言葉を胸に、何が最良なのか、どうすべきかを考え、腕を磨いているのだそう。滝本さんにしかできない工夫を凝らしたつまみと握りは本店とは違った魅力にあふれています。オープン時は予約受け付けから30分で全席が埋まってしまうという快挙を成し遂げた「鮨 さいとう 麻布台」。早くも2カ月先まで予約でいっぱいですが、キャンセル席なども出るそうなのでまずは電話(080-4871-6048)を!

※価格は税込

<店舗情報>◆鮨 さいとう 麻布台住所 : 東京都港区麻布台1-2-8 ガーデンプラザC B1F 麻布台ヒルズマーケットTEL : 不明の為情報お待ちしております



文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦

The post 話題の麻布台ヒルズ マーケットに「鮨 さいとう」が国内初の支店をオープン! first appeared on 食べログマガジン.