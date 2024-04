宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」

6月26日発売 UPJY-9424/6 12,100円 ユニバーサルミュージック合同会社

宇多田ヒカルキャリア初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」が、3枚組のアナログ盤で限定発売されることが決まった。6月26日発売で、価格は12,100円。シングルスリーブジャケット3枚セット仕様スペシャルパッケージで、314mm角16ページオールカラーブックレットが付属する。

1998年12月9日リリースのシングル「Automatic / time will tell」でデビュー以来、常に革新性と大衆性を兼ね備えたポップスをクリエイトし続けてきた宇多田ヒカル。アルバム「SCIENCE FICTION」は、25年間に制作された全作品から、アーティスト自身がセレクトした初のオールタイムベストアルバムとなる。

アナログ盤は全26曲・3枚組となり、ロンドン・アビーロードスタジオのMiles Showell氏によるハーフスピードカッティングで制作されており、CDとは違った音像が楽しめるという。また、初回生産分には、“SCIENCE FICTION”オリジナルTシャツが300名に当たるシリアルナンバー入りチラシも封入される。

収録曲

【Disc 1】

Side A

1. Addicted To You (Re-Recording)

2. First Love (2022 Mix)

3. 花束を君に

4. One Last Kiss

Side B

1. SAKURAドロップス (2024 Mix)

2. あなた

3. Can You Keep A Secret? (2024 Mix)

4. 道

【Disc 2】

Side C

1. Prisoner Of Love (2024 Mix)

2. 光 (Re-Recording)

3. Flavor Of Life -Ballad Version- (2024 Mix)

4. Goodbye Happiness (2024 Mix)

Side D

1. traveling (Re-Recording)

2. Beautiful World (2024 Mix)

3. Automatic (2024 Mix)

4. 君に夢中

5. 何色でもない花

【Disc 3】

Side E

1. 初恋

2. Time

3. Letters (2024 Mix)

4. BADモード

5. COLORS (2024 Mix)

Side F

1. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

2. Gold ~また逢う日まで~

3. Electricity

4. Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り- (Sci-Fi Edit) [Bonus Track]