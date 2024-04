音楽著作権管理事業者「NexTone」が17日、東京・EXシアター六本木で『NexTone Award 2024』を開催し、著作権使用料分配額1位のGold Medalには、Adoの「新時代」が輝いた。Ado歌唱作品は昨年の「うっせぇわ」に続き、2年連続でGold Medalを受賞した。2017年に創設され、8回目となる『NexTone Award』は、前年1月から12月までの期間におけるNexTone管理作品の著作権使用料分配額上位3作品をGold Medal、Silver Medal、Bronze Medalとして顕彰。今回のGold MedalはAdoの「新時代」、Silver MedalはSEKAI NO OWARIの「Habit」、Bronze MedalはAdoの「私は最強」が選出され、Adoの歌唱作品がW受賞。各賞には記念メダルが授与された。

Gold Medal、Bronze Medalを受賞したフジパシフィックミュージックの立本洋之氏は「『新時代』という曲は、去年聴かない日がないぐらいの曲だったと思いますが、チャートで100冠以上獲得し、アルバム30冠以上、ストリーミング再生は5億回以上という、いろいろな方に聴いていただいている曲。尾田栄一郎先生の思いを中田ヤスタカ先生が汲み取って、本当に世界中で聴かれる素晴らしい曲を作っていただきました。それをウタとして歌唱したAdoさんの素晴らしい歌声が作品と相まってのこれだけのパワーを持ったのだと思います」とスピーチ。「私は最強」についても「もちろん大森元貴さんの素晴らしい楽曲があってこそなのですが、(『ONE PIECE』の作者である)尾田栄一郎さん、集英社さん、フジテレビ、歌唱されたAdoさん、東映アニメーション出版さん、クラウドナインさん、ユニバーサルミュージックパブリッシングさんなど、非常に多くの関係者の力があってこそです」と感謝を伝えた。「Habit」でSilver Medalを受賞したSEKAI NO OWARIのFukaseとNakajinからは「マイナーキーの楽曲で、本来ならシングル向きではなく、ミュージックビデオも撮影しない楽曲だった『Habit』がここまでブレイクするとは考えてもみませんでした。SEKAI NO OWARIは優しく背中を押す曲だけではなく、『Habit』のように優しくない言葉で背中を押す楽曲もずっと作り続けてきました。これからも変わらず、どちらもより多くの楽曲を世の中に届けていきたいです」とのコメントが寄せられた。大きな実績・話題を創出した作品やアーティストの中から選出される特別賞には星街すいせい、特別功労賞には坂本龍一さんが選出された。さらに、新設された2部門のうち、YouTubeでの年間再生回数が最も多かった作品やアーティストを顕彰するYouTube賞にはOrangestarが、NexToneの事業において海外で最も実績が認められた作品やアーティストを顕彰する国際賞にはアトラスサウンドチームが選出された。特別賞を受賞したバーチャルアイドルの星街すいせいは「このたびはNexTone Award 2024特別賞を受賞できたこと、とても光栄です。バーチャルアイドルなのでパフォーマンスがどうしても画面を通してのものになってしまうのですが、そんな中でもできることを模索していく毎日でした。いろんな方々の支えもあり、たくさんの挑戦をしてきました。いろんなことに挑戦していくことで、私たちの様なバーチャルなアーティストがさらに世界に浸透していったら、そんな未来が実現したらとても楽しそうだと個人的には思っています。これからも音楽を通して新しい世界を切り開いていくために頑張ります」と受賞の喜びを語った。授賞式のMCは藤井隆、上田まりえが務め、LIVE ACTとしてシンガーズハイ、Dannie May、KOHAKUがライブパフォーマンスした。■『NexTone Award 2024』受賞作品・アーティスト▼Gold Medal作品名:「新時代」著作者:作詞・作曲:中田ヤスタカ音楽出版社:フジパシフィックミュージックアーティスト:Ado▼Silver Medal作品名:「Habit」著作者:作詞 Fukase 作曲 Nakajin音楽出版社:TOKYO FANTASYアーティスト:SEKAI NO OWARI▼Bronze Medal作品名:「私は最強」著作者:作詞・作曲:大森元貴音楽出版社:フジパシフィックミュージックアーティスト:Ado▼特別賞星街すいせい▼特別功労賞坂本龍一▼YouTube賞作品名:「Surges」著作者:作詞・作曲 Orangestar音楽出版社:ドワンゴアーティスト:Orangestar(feat.夏背&ルワン)▼国際賞アトラスサウンドチーム(喜多條敦志、小塚良太)■『NexTone Award』歴代Gold Medal受賞作品2017年 「渚」(スピッツ)2018年 「前前前世」(RADWIMPS)2019年 「In Two」(安室奈美恵)2020年 「奏(かなで)」(スキマスイッチ)2021年 「マリーゴールド」(あいみょん)2022年 「香水」(瑛人)2023年 「うっせぇわ」(Ado)2024年 「新時代」(Ado)