【HADES II】発売墓・価格:未定

Supergiant Gamesは4月18日、PC用ローグライクアクション「HADES II」のテクニカルテスト公式プレイ映像を公開した。

本作は、ギリシャ神話の題材にしたローグライクアクション「HADES」の続編となるタイトル。4月17日にSteamにて少人数のプレーヤーのみ参加できるテクニカルテストの参加受付が開始していたが、本日4月18日に開発陣がテクニカルテストをプレイする様子がライブ配信された。

このライブ配信は敵とのバトルシーンのほか、キャラクターの強化やストーリーなどゲームの流れを一通り確認できるものとなっており、さらにスタジオディレクターのAmir Rao氏とクリエイティブディレクターのGreg Kasavin氏による解説付き。一部ネタバレを含むようだが、テクニカルテストに参加できなかった方やアーリーアクセス開始前にゲーム内容が気になるという方はぜひチェックしてみていただきたい。

□Steam「HADES II」のページ

Thanks everyone for tuning into our Hades II Technical Test live stream!🌒 We have the VOD available here if you can't wait to see the game before Early Access: https://t.co/se9fRTdL7T



We're still taking sign-ups for the Technical Test over on our Hades II page on Steam.