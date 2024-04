サイクロンジョーは4月13日、「キン肉マン」をテーマにしたフィギュアシリーズ「KUFC」から、「KUFC 07 ラーメンマン」「KUFC 08 モンゴルマン」の予約受付を、サイクロンジョー直販にて開始した。「KUFC」ラインナップラーメンマンは、同作に登場する中国を代表する超人。多彩な中国拳法を駆使して闘うキャラクターが人気を博し、主人公となったスピンオフ作品「闘将!!拉麺男」も執筆されている。今回は、「闘将!!拉麺男」にて知られる2,000万パワーズのコスチューム姿のフィギュアに仕立てている。

フィギュアは、「KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 傷あり 『正義超人魂だ!』 Ver.」「KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 闘将!!拉麺男」「KUFC 07 ラーメンマン EX 傷あり」「KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 美来斗利偉拉麺男」。価格は各1万3,200円。「KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 傷あり 『正義超人魂だ!』 Ver.」「KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 闘将!!拉麺男」「KUFC 07 ラーメンマン EX 傷あり」「KUFC 07 ラーメンマン 原作 叫び 美来斗利偉拉麺男」モンゴルマンは、マスクで変装したラーメンマンが蒙古出身を称する超人。正義超人のピンチに現れ、救世主"メシア"に例えられるキャラクターとなっている。フィギュアは、「KUFC 08 モンゴルマン 原作 扉絵 Ver.」「KUFC 08 モンゴルマン 原作」「KUFC 08 モンゴルマン EX 構え」。価格は各1万3,200円。「KUFC 08 モンゴルマン 原作 扉絵 Ver.」「KUFC 08 モンゴルマン 原作」「KUFC 08 モンゴルマン EX 構え」(C)YUDETAMAGO(C)ゆでたまご