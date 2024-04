監督10作目で引退すると公言していたクエンティン・タランティーノに心変わりがあったようだ。10作目として準備していた『The Movie Critic(原題)』が取りやめになったことがわかった。

『The Movie Critic』は、1977年のカリフォルニアを舞台とした、「ポルノ雑誌に映画批評をよく寄稿していた」実在の男性をモデルとする物語。『イングロリアス・バスターズ』(2009)『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)に続いて3度目のタッグとなるブラッド・ピットがだった。

タランティーノ作品の常連俳優の多くが再集結する見込みとされ、米配給も『ワンハリ』ソニーが準備していると伝えられていた。これでタランティーノ引退になる、と思いきや、「彼が気を変えた」とは伝えている。

報道によると、タランティーノが脚本を書き直しており、2025年米公開予定だった本作の製作に遅れが生じていた模様。10作目で引退するという意向に変わりはないが、『The Movie Critic』をその最終作にするのを辞めたようだ。

現在タランティーノは、引退作の構想を振り出しに戻し、どうするか考え直しているという。出演交渉中だったブラッド・ピットや、も、いったん全て立ち消えとなる。

なお、引退とはあくまでも映画監督に限る話であり、タランティーノは今後も創作活動は続ける意向だ。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のノベライズではも果たしている。『The Movie Critic』では脚本も書いていたわけなので、もしかしたら将来、「タランティーノ幻の映画企画」として小説化を果たすこともあるかもしれない?

Source:

The post first appeared on .