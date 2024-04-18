18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数382、値下がり銘柄数121と、値上がりが優勢だった。



個別ではエコモット<3987>、リックソフト<4429>、パワーソリューションズ<4450>、ユナイトアンドグロウ<4486>、トリプルアイズ<5026>など6銘柄が年初来高値を更新。シイエヌエス<4076>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>、ティーケーピー<3479>、コンヴァノ<6574>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジーネクスト<4179>が一時ストップ安と急落した。ジェイフロンティア<2934>、ゼネラル・オイスター<3224>、パルマ<3461>、ジェイドグループ<3558>、データホライゾン<3628>など45銘柄は年初来安値を更新。ＧＲＣＳ<9250>、アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、クオリプス<4894>、日本ナレッジ<5252>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は値下がり率上位に売られた。



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