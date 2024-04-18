ÊñÃúÍ×¤é¤º¤Çºî¤ì¤ë¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡©ÇúÂ®¡ÖÆÚ¤³¤Þ¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤Î¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¡ÖÆÚ¤³¤Þ¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤Î¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¾½ÏÍñ¤òºî¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÆÚ¤³¤Þ¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤òßÖ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡¡150g
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¼ò¡¡¾®¤µ¤¸1
ÊÒ·ªÊ´¡¡¾®¤µ¤¸1
¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡200g
Íñ¡¡2¸Ä
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡Âç¤µ¤¸1
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1
¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¤´¤ÞÌý¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢¼ò¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ê¼ê¤Ç¤Á¤®¤Ã¤Æ¤âOK¡Ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£·Ú¤¯º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈ¾½Ï¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡¢°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤¹¡£
£¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£
¤¡¡Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¥¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¦¡¡Íñ¤òÌá¤·¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
§¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ö¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡ß¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Î¥³¥¯»ÝÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ♡¾¯¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤â¤Ð¤Ã¤Á¤êÌ£¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÏÁêÀÈ´·²¡ª¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÂç¹¥¤¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤Ï²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤µ¤Ã¤È¤«¤º®¤¼¤ÆÍ¾Ç®¤Ç»Å¾å¤²¤ëÄøÅÙ¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÆù¤òÀÚ¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¤ª¼ê·Ú¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÊñÃú¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¼ê¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Á¤®¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ë¤âÂç³èÌö¤Î°ìÉÊ¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â¹ç¤¦Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¿©ºà¡¢ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥¤¥Þ¥èßÖ¤á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤ËËþÂ´¶¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¡¢²È·×¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡