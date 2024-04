【「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」×「ゴジラxコング 新たなる帝国」コラボ】4月18日 公開

東宝は、アニメ映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」と、映画「ゴジラxコング 新たなる帝国」が“禁断の共闘”をテーマにコラボレーションすることを明らかにし、合わせて「特別コラボビジュアル」と「コラボムービー」を公開した。

「名探偵コナン」は、青山剛昌氏によるマンガ作品。連載は30周年を迎え、コミックスは105巻、累計発行部数は全世界で2.7億部を記録。TVアニメシリーズも放送1,100回を超えている。映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」は、その劇場版最新作。第27作目となる本作は、4月12日に公開を迎え、劇場版で明かされる「キッドの真実」についても話題になっており、初日3日間で早くも観客動員220万人、興行収入33億円突破を記録している。

一方、「ゴジラxコング 新たなる帝国」は、ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝 が提携し、「GODZILLA ゴジラ」(2014)より展開してきた、ハリウッド版「ゴジラ」シリーズと「キングコング:髑髏島の巨神」(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズの最新作。ゴジラ70周年と「モンスター・ヴァース」シリーズ10周年という史上初のビッグアニバーサリーイヤーを迎え、4月26日に日本にて公開される。北米では日本公開に先立ち、3月29日より上映され、2週連続で週末興収ランキング第1位を記録。全世界累計での興行収入は4億3,800万ドルを突破するという“怪獣級”ともいえる記録となっている。

両作に共通する要素は“禁断の共闘”。「探偵×怪盗」、「ゴジラ×コング」という超胸熱な展開が、それぞれ待ち受けている。そんな両作が、映画業界を盛り上げるために、今回コラボレーションが実施されることとなった。

コラボビジュアル&コラボムービー公開!

今回解禁された「特別コラボビジュアル」では、「ゴジラxコング」のゴジラとコングが爆走する衝撃的なメインビジュアルをモチーフに、不敵に笑うキッドと意味ありげな眼差しを向けるコナンが中央にいるほか、背景に「C(コナン)×K(キッド)」の文字があったり、「ゴジラxコング」に寄せた「運命が交わる。常識が変わる。」のポスターコピーなど、「ゴジラxコング」にリンクしたビジュアルとなっている。

合わせて公開された「コラボムービー」は、江戸川コナン役の高山みなみさんと、怪盗キッド役の山口勝平さんのボイスが入った特別仕様。「互いのテリトリーが交錯し、奇跡の瞬間が訪れる」という高山さんと山口さんの交互ナレーションからスタートする映像は、今年のもう1人のメインキャラクターである服部平次の「いよいよ覚悟決めなアカンようやのォ」という意味深なセリフと共に放たれるゴジラとコングの咆哮など、「名探偵コナン」と「ゴジラxコング」の見どころシーンが次々と映し出される。

怪盗キッドの「まさかお前と手を組むことになるとはな!」というセリフの通り、「真実を明らかにするために共闘する・探偵と怪盗」・「新たな脅威に立ち向かうために共闘するゴジラとコング」という、登場人物全員が“禁断の共闘”を楽しんでいるかのようなコラボ映像に仕上がっている。

作品概要

「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」

【【特別映像】『名探偵コナン 100 万ドルの五稜星(みちしるべ)』×『ゴジラxコング 新たなる帝国』コラボムービー】【ストーリー】

北海道・函館にある斧江財閥の収蔵庫に、怪盗キッドからの予告状が届いた。今回キッドが狙うのは、幕末を生きた新選組副長・土方歳三にまつわる日本刀だという。ビッグジュエルを追い求めるキッドが、なぜ刀を狙うのか……? 一方、西の名探偵・服部平次とコナン達も、函館で開催される剣道大会の為に現地を訪れており、犯行予告当日、平次がキッドの変装を見事見破り追い詰めるが……!?

時を同じくして、胸に十文字の切り傷がつけられた遺体が函館倉庫街で見つかる。捜査線上に浮かび上がったのは、“死の商人”と呼ばれ、アジア一帯で武器商人として活動する日系アメリカ人の男。彼は戦時中の軍需産業に深く関わっていた斧江家初代当主が函館のどこかに隠したとされるお宝を探していた。それは、当時、日本の敗色濃厚だった戦況を一変させるほどの強力な兵器だという噂も……。そして、そのお宝とキッドが狙う刀はどうやら関係があるようで、刀を狙うキッドに対し、謎の“剣士”の影が迫り……

刀に秘した“真実”が、闇夜を切り裂き、いま月下へと導かれる――

天下分け目のお宝争奪バトルミステリー、ここに開幕――!

原作:青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督:永岡智佳

脚本:大倉崇裕

キャスト:高山みなみ(江戸川コナン)山崎和佳奈(毛利蘭)小山力也(毛利小五郎)山口勝平(怪盗キッド)堀川りょう(服部平次)宮村優子(遠山和葉) 他

スペシャルゲスト:大泉洋

主題歌:aiko「相思相愛」(ポニーキャニオン)

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

配給:東宝

公開:4月12日

(敬称略)

「ゴジラxコング 新たなる帝国」

【ストーリー】

怪獣と人類が共生する世界で、未確認生物特務機関:モナークが察知した異常なシグナル。

交錯する<地上世界/ゴジラテリトリー>と<地下空洞/コングテリトリー>。

ついに一線を越えるゴジラとコングの激突のその先には、我々人類が知る由もなかった未知なる脅威が待ち構えていた。

世界は今、目撃する――。

公開日:4月26日

出演:レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン

監督:アダム・ウィンガード

脚本:テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット

製作:レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース

(敬称略)

