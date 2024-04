今月27日からの大型連休(ゴールデンウィーク/GW)にあわせ、神奈川・横浜のみなとみらいエリアのランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビル、横浜市役所、グランモール公園、桜木町駅周辺では、4月26日〜5月6日の期間、「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」を開催。スター・ウォーズを体感できるさまざまなイベントや展示などを用意している。

1977年の映画全米公開以来、世代を超えて人々をつなぐ物語として世界中で愛されてきた「スター・ウォーズ」。新たな物語、新たな商品、体験を生み出し、さらなる進化を続け、その銀河は広がるばかり。今年(2024年)は、映画『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エ ピソード1)』が公開されてから25周年を迎える。また、5月4日は、「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というスター・ウォーズの名台詞にちなんで世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日。日本でも日本記念日協会により「スター・ウォーズの日」として記念日に制定されている。【ランドマークプラザ】●1階:サカタのタネ ガーデンスクエア「スター・ウォーズ」歴代シリーズの名シーンを、迫力の映像と音楽を駆使し、没入型のライティングショーを実施。会場では「スター・ウォーズ」商品の「ガチャ」(タカラトミーアーツのカプセルトイ)も設置し、一部商品は先行販売する。【映像放映時間】前7:00〜深0:00(予定)【特別演出】後3:00〜後11:00(毎時00分/30分)●1階:フェスティバルスクエアTシャツやトートバッグなどのアパレル雑貨をはじめ、フィギュアやスマホ関連グッズなど、オリジナルの スター・ウォーズ デザインアイテムを取りそろえた「STAR WARS POP UP STORE」が期間限定オープン。【期間】 4月27日〜5月6日 前10:00〜後8:00、※4月30日〜5月2日は前11:00〜、5月3日〜5月5日は前10:00〜後9:00●3階:風の灯台“ヨーダ”のスタチューが登場。そのほか、スター・ウォーズ シリーズ全映画作品の歴代ポスターやパネルフォトスポットなど館内でさまざまな装飾を楽しめる。■MARK IS みなとみらい●5階:「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」4月26日にオープンする新しい映画館(シネマコンプレックス)で、5月3日〜6日の期間、スター・ウォーズ映画シリーズ全9作品の一挙上映を実施する。全スクリーン・全席がFLEXOUND(フレックス サウンド) Augmented AudioTMを導入しており、椅子の枕や背部から発する「音と振動」により身体全体で音を感じることができる。最新鋭の設備で「スター・ウォーズ」の迫力あるアクションや臨場感あふれる世界観を体感できる。全9エピソードを鑑賞すると、特別なスター・ウォーズ ファンの証として認定証を進呈。【場所】 MARKIS みなとみらい 5階 「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」●1階:グランドガレリアレゴブロックで制作された3Dモデル の“R2-D2”と“BB-8”などお馴染みのキャラクターが登場。子どもたちがレゴブロックやレゴプール(対象年齢4歳以上)で遊べるコーナーも(前10:00〜後6:00)。2025年4月の開催まであと1年に迫った「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」の開催を記念し、イベントへの期待や意気込みを書き込むメッセージアートを設置。4月27日〜29日(前10:00〜後6:00※予定)にはワークショップを行う。5月3日〜5日の3日間は、ライトセーバー型バルーンも配布(前10:00〜後6:00※なくなり次第で終了)。● B4階:イベントスペース「スター・ウォーズ」のPOP UP STOREがオープン。 5月4日からは「Happy くじ / STAR WARS『マンダロリアン』」も販売。【期間】4月27日〜5月6日 前10:00〜後8:00■ランドマークプラザ&MARK IS みなとみらい両施設でスター・ウォーズ スタンプラリーを実施。ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい両施設の4ヶ所にポイントを設置。全てのスタンプをコンプリートすると、イベント限定のオリジナルステッカーをプレゼント。【期間】5月3日〜5月6日【ステッカー配布場所】MARK IS みなとみらい1階グランドガレリア■スカイビル 10階ほか世界最高峰のクオリティを誇る作品を送り出してきたアニメ制作会社が手掛けた9つの短編アニメーションシリーズ『スター・ウォーズ:ビジョンズ』特別展示を実施。コンセプトアートなど、制作の舞台裏に迫るほか、シリーズの生みの親、ジョージ・ルーカスの創造のルーツの一つである“日本文化”をテーマに、ほかでは見られない特別なスター・ウォーズ アイテムの数々が登場する。また、館内各所にフォトスポットを設置する。【期間】 4月26日〜5月6日【時間】前10:00〜後6:00■グランモール公園スター・ウォーズの主要キャラクターに扮するコスチュームファンが大集合するフォトスポットが屋外に登場。大きな3つのフォトパネルで特別な記念日の写真を撮ろう。【期間】5月3日〜5月6日■ JR桜木町駅前広場「スター・ウォーズの日」に合わせて、地域の消防音楽隊と高校吹奏楽部による特別な音楽ライブを開催。特別な演奏で、スター・ウォーズの日を盛り上げます。【期間】 5月4日※詳細は決まり次第発表■横浜市役所5月3日〜5日に横浜市役所で開催される「わくわく!こどもデー」と連携した親子向け企画や、市役所の大型ビジョンで特別映像の放映も実施する。桜木町駅周辺にもさまざまなスター・ウォーズの装飾が登場。■スカイビルやグランモール公園など、横浜・みなとみらいエリアの各所各施設でスター・ウォーズの人気キャラクターと写真を撮ることができるグリーティングを実施する。【期間】 5月3日〜5月5日※詳細は決まり次第発表■特設サイトhttps://www.yokohama-landmark.jp/swday2024