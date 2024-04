マクドナルドの人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース」が250円おトクになる特別価格490円で販売するキャンペーンを実施。

さらに「チキンマックナゲット」の期間限定ソースとして「レモン&ハラペーニョタルタルソース」と「たこ焼き風マヨソース」が新登場します☆

マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格キャンペーン

実施期間:2024年4月24日(水)〜5月21日(火)

価格:通常価格 740円(税込)〜→特別価格 490円(税込)

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗)およびデリバリーサービスは対象外となります

外はカリッと、中はジュワッとジューシーに仕上げられた「チキンマックナゲット」

絶妙の温度管理と時間で揚げられた、マクドナルドの人気サイドメニューです。

そんな「チキンマックナゲット」がたっぷり味わえる「15ピース」パックが、特別価格で楽しめるキャンペーンを実施。

通常価格より250円おトクな、特別価格490円で購入することができます☆

レモン&ハラペーニョタルタルソース/たこ焼き風マヨソース

販売期間:2024年4月24日(水)〜5月中旬予定 ※無くなり次第終了

価格:40円(税込)〜

※「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付き、5ピースは好きなソース1個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

「チキンマックナゲット」のお供にぴったりな2種類の期間限定ソース「レモン&ハラペーニョタルタルソース」と「たこ焼き風マヨソース」が新たに登場。

「チキンマックナゲット 15ピース」なら、定番のバーベキューソースとマスタードソースと合わせて全4種類から好みのソース3個を選ぶことができます。

レモン&ハラペーニョタルタルソース

ハラペーニョピクルスの爽やかな辛みに、レモン果汁をほんのり効かせたピリ辛なタルタルソース。

アクセントに粗挽きブラックペッパーやガーリックをプラスすることで、さらに食欲そそる味わいに仕上げられています。

ハラペーニョとジューシーなレモンの香りが、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てるソースです。

たこ焼き風マヨソース

まるでたこ焼きを食べているかのような和風のマヨソース。

カツオやあおさの風味を効かせた甘めのマヨソースに、隠し味の生姜やガーリックでアクセントを付けることで、大人も子どもも楽しめるやみつき感のある味わいに。

たこ焼き風の味わいとチキンマックナゲットの新しいコンビネーションが楽しめます。

Number_i(ナンバーアイ) 3人揃って初のTVCM

放送開始日:2024年4月23日(火)

4月23日から放映予定の新TVCMに「Number_i」(ナンバーアイ)が出演!

グループで出演する初のCMで、平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんのお三方が2024年のチキンマックナゲットキャンペーンを盛り上げます。

マクドナルド店舗で「チキンマックナゲット」に期間限定ソースをつけておいしそうに味わっている「Number_i」の3人。

たっぷりとソースをつける平野さんに「それつけすぎでしょ〜」とツッコむ神宮寺さん、そして「ソースとか愛とかたっぷりいこうぜ!」と熱く語る平野さん。

「ソースね〜」というダジャレめいた岸さんの返事を耳にした平野さんと神宮寺さんはあっけにとられながらも、次の瞬間には仲よく「ソースね!」と3人揃ってソースで乾杯!

「たっぷりって」「愛だよな」「愛っ」と、「チキンマックナゲット」と期間限定ソースをたっぷり楽しむ姿が描かれています。

3個のソースが付いた「チキンマックナゲット 15ピース」がお得に味わえるキャンペーン。

ゴールデンウイークのお供にぴったりな「レモン&ハラペーニョタルタルソース」と「たこ焼き風マヨソース」と共に味わうことができます。

マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格キャンペーンは、2024年4月24日より開催です☆

『名探偵コナン』とコラボレーション!マクドナルド「チキンタツタ」シリーズ 『名探偵コナン』とコラボレーション!マクドナルド「チキンタツタ」シリーズ 続きを見る

ホットケーキやコーヒーゼリーの味わいを楽しめるスイーツメニュー!マクドナルド「喫茶マック」2024 ホットケーキやコーヒーゼリーの味わいを楽しめるスイーツメニュー!マクドナルド「喫茶マック」2024 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レモン&ハラペーニョタルタル・たこ焼き風マヨソースが選べる!マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格 appeared first on Dtimes.