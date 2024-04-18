¥³¥¹¥Ñ¥Õ¥©¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ª¤Þ¤è¡×¡¡¡ØNARUTO¡Ù¶åÓÉÓ×¡õ¿Üº´Ç½¸Ã¡¡º²ºï¤Ã¤¿à¤Í¤Ö¤¿á¡Ö¸Â³¦¤Î3¥«·î¡×¤ÎÀ½ºîÈëÏÃ¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¡Û
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ª¤Þ¤è¡×¤¬8·î3Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥¹¥×¥ìÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥³¥¹¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2024¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¥³¥¹¥×¥ì¥µ¥ß¥Ã¥È2024¡×¤Î²ñ´üÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢3·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÇÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖNARUTO¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤ÎÈø½Ã¡Ö¶åÓÉÓ×¡Ê¤¯¤é¤Þ¡Ë¡×¤È¡¢½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥±¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¤Î½Ñ¡Ö¿Üº´Ç½¸Ã¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ª¤Þ¤è¡×¤Î¤Þ¤á¤Þ¤è¤µ¤ó¤È¤ß¤ª¤·¤µ¤ó¤ÏÌò³äÊ¬Ã´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¸Â³¦¤Î3¥«·î¡×¤òÉ¬»à¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢À¤³¦ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡3·î¤ËÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¥Ê¥ë¥È¡Ê¤Þ¤á¤Þ¤è¡Ë¤È¥µ¥¹¥±¡Ê¤ß¤ª¤·¡Ë¤¬ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î·ã¤·¤¤BGM¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë2¿Í¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸«¤»¾ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶åÓÉÓ×¤È¿Üº´Ç½¸Ã¤ò¼êºî¤ê¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ÇºÆ¸½¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£Êª¸ì¤Ï´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢Ìó2Ê¬È¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¡£ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬²ñ¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤ß¤ª¤Þ¤è¤Î2¿Í¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2018Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦ÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡ÖNARUTO¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤á¤Þ¤è¡ÖÀáÌÜ¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬NARUTO¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢2016Ç¯¤ÎÁª¹Í²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¤Á¤Ë°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÁ´¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇNARUTO¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È2¿Í¤Î»×¤¤¤¬¼«Á³¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯8·î¤«¤é°áÁõ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎý¤ê»Ï¤á¤¿¡£2¿Í¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï6Ç¯Á°¤Î¶µ·±¡£18Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥³¥¹¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÀï¹ñÌµÁÐ4¡×¤Î¿¿ÅÄ¿®Ç·¡¢¹¬Â¼·»Äï¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÇ÷¿¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£º£²ó¡¢NARUTO¤Ç¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÀÄ¿¹¤Î¤Í¤Ö¤¿º×¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤Þ¤á¤Þ¤è¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È°áÁõ¤òÁí¹ç±é½Ð¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤¬¶åÓÉÓ×¤È¿Üº´Ç½¸Ã¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤Î¡©Âç¤¤µ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÛÄê¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ëà¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤Ã¤«¤¯¤·¤¿¤¤á¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢³¤³°¤Î¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯±é½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Í¤Ö¤¿¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ß¤ª¤·¡ÖÂç¤¤µ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤«¤ÄÇ÷ÎÏ¤â»ý¤¿¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤·Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ã¤Æ´Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïà¤«¤ï¤¤¤¤á¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¤«¤Ã¤³¤¤¤¤á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¡ÖÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£ÆÃ¤ËÀ©ºî¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤·¤¿ºòÇ¯12·î¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö¸Â³¦¤Î3¥«·î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñµ¬Äê¤Ç°áÁõ¤ä¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë´Þ¤á¤¿Áí½ÅÎÌ¤Ï40Á°ÊÆâ¡£Á°Îã¤Î¤Ê¤¤à¤Í¤Ö¤¿á¤òËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ë»æ¤äÃÝ¤Ê¤ÉÉáÄÌ¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤ë¤È½ÅÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï³Î¼Â¡£2¿Í¤¬¤è¤¯»È¤¦¥µ¥ó¥Ú¥ë¥«¡ÊÈ¯Ë¢ºà¡Ë¤Ç¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤·¡¢±¿¤Ù¤Ê¤¤¡£Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢¸µ¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Î¤Þ¤á¤Þ¤è¤µ¤ó¤¬ÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¨¥¢¤°¤ë¤ß¡×¡£Åö½é¤Ï¶õµ¤¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤¿Ãå¤°¤ë¤ß¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀ©¸Â»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÆâÂ¢¤·¤ÆÉ÷¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤¿à¤Í¤Ö¤¿á¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤òºî¤ëÃÎ¿Í¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤ª¤·¡Ö¤Þ¤ºÂç¤¤Ê¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤òºï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÉÛ¤òÅö¤Æ¤Æ·¿»æ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀ£¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ÎÎ©ÂÎÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£12·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¤½¤ÎÊý¤Î¸µ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢1¥«·î¤«¤±¤Æ2ÂÎÊ¬¤Î·¿»æ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é·¿»æ¤«¤éºÛÃÇ¤Þ¤Ç¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¡£
¡¡·¿»æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÅùÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥µ¥¤¥º¤·¤Æ¡¢¿ÞÌÌ°õºþ½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ØÁ÷¤ë¡£°õºþ½ê¤«¤é80Ëç¤Û¤É»æ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òº£ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤¦1²ó¡¢Î©ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¼ÂÀ£¤Î·¿»æ¤Ë£±Ëç¤º¤ÄÉÛ¤òÅö¤Æ¤ÆºÛÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á´Éô¤Ç270¥Ñ¡¼¥Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¡£1¿Í¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡ÊÎÞ¡Ë¡×
¡¡¤Þ¤á¤Þ¤è¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë´Æ½¤ÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ú¶â¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÖºÑ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Îºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é2¥«·î´Ö¤Ï¤ß¤ª¤·¤Ëà»Å»ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤éá¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸³èÈñ¤Þ¤Ç²Ô¤¤¤Ç¡¢°áÁõºî¤ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢»ä¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ë¤È·è¿´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºî¶È¾ì¤Ë¤ß¤ª¤·¤¬Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬3·î9Æü¡£¤½¤³¤«¤éÆ±23Æü¤ÎËÜÈÖ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼êÄ¾¤·¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëà¤Í¤Ö¤¿á¤ÈÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ãå¤ë¥Ê¥ë¥È¤È¥µ¥¹¥±¤Î°áÁõ¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤ß¤ª¤·¡Ö¥Ê¥ë¥È¤È¥µ¥¹¥±¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¤¢¤ë»£±Æ½ê¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ä¥é¤ä°áÁõ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜ¾ì¤Îµ»½Ñ¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢»É¤·»Ò¤È¤¤¤¦ÉÛ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÃÏ¤Î¼Á´¶¤ò´ó¤»¤¿¾å¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥À¥á¡¼¥¸²Ã¹©¤Ç¤¹¡£»É¤·»Ò¤ò1¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ÷¤á¤Æ¡¢à2¡¢3²ó¤°¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ë¤«¤âá¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¼Á´¶¤Ë±ø¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤ä¶â¥Ö¥é¥·¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥«¥µ¥«¥µ¤È¤µ¤é¤Ë±ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤á¤Þ¤è¤¬¼ÂºÝ¤ËÌ¡²è¤Ç¥Ê¥ë¥È¤ä¥µ¥¹¥±¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£à¤³¤³¤¬»¤¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÅÚ¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ëá¤È¤«¡¢à¤³¤³¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¥¹¥¹¤Ã¤Ý¤¯±ø¤½¤¦¤«á¤È¤«¡£¿ÆÍ§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¤³¤³¤ÇÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Ë·ì¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡£à¤Ê¤ó¤Æ¹ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤Àá¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥µ¥¹¥±¤È¥Ê¥ë¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢Éþ¤ò±ø¤·¡¢½ý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅÚ±ø¤ì¤Ïº½¤Ê¤Î¤«¤½¤ì¤È¤âÅ¥¤Ê¤Î¤«¡£ºîÉÊ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥Ê¥ë¥È¤ÏÂÎÅö¤¿¤ê·Ï¤Ç¡¢¥µ¥¹¥±¤Ï±ó³Ö¹¶·â¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥µ¥¹¥±¤è¤ê¤â¥Ê¥ë¥È¤òÇÉ¼ê¤Ë±ø¤¹¡×¤È±ø¤·Êý¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¿§»È¤¤¤ä¾ÈÌÀ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤ò·×»»¤·¤Æ¡¢±¢±Æ¤òÇ»¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹õ¤òÂ¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¡¢ÎÐ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê±ø¤ì¤òÄÉµá¡£5¼ïÎà¤Û¤É¤ÎÉ®¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ß¤ª¤·¤¬À©ºî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤Þ¤á¤Þ¤è¤ÏÁêÊý¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËËÛÁö¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥ì¥Ý¡¼¥Èºî¤ê¡¢²»¸»ºî¤ê¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÀ¼¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢2¿Í¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡£SNS¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤ÎÇ®ÎÌ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï£²·îËö¤«¤é·Î¸Å¤ò³«»Ï¡£3·î11Æü¤«¤é¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡¢1ÆüÌó5»þ´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£15ÉÃ¤ÇËÄ¤é¤à¶åÓÉÓ×¡õ¿Üº´Ç½¸Ã¤Îà¤Í¤Ö¤¿á¤ÏËü¤¬°ì¤Î¸Î¾ã¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Îý½¬²ó¿ô¤òÀ©¸Â¡£¿µ½Å¤ò´ü¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ¤Ï2Ê¬È¾¤Îº²¤Î±éµ»¤Ç¡¢Ä°½°¤Î¶½Ê³¤òÍ¶¤Ã¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£²ÈÂ²¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¡Ä¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î´é¤¬¼¡¡¹¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ó¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡ÖÇØÉé¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£ÊªÍýÅª¤ËÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡£²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿2¿Í¤Ïº£²Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ìÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£