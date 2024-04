4月18日 発表

セガは、アクションゲーム「ゴールデンアックス」のアニメーション作品を制作することを発表した。

「ゴールデンアックス」は、1989年にアーケードゲームとして登場した作品で、戦斧「ゴールデンアックス」を持つ魔人に肉親の命を奪われた主人公たちが討伐の旅に出る、剣と魔法の世界を舞台にしたファンタジー・アクション作品である。なお国内では8つのシリーズ作品をリリースしている。

今回本作品を、米国CBSスタジオのプロデュースで、コメディ・セントラルによりアニメーション製作を行なうことを発表。CBSスタジオのアニメーション部門であるCBS Eye Animation Productions、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンおよびオリジナル・フィルムが共同で製作を行ない、声優にはマシュー・リスさんをはじめ、ダニー・プディさん、リサ・ギルロイさん、リアム・マッキンタイアさんなど豪華キャストが出演予定となっている。

マイク・マクマハン氏とジョー・チャンドラー氏が第1話の共同脚本と製作総指揮をし、チャンドラー氏がショーランナーを務め、セガからグループCEOの里見治紀氏、社長執行役員COOの内海州史氏、映画「ソニック・ザ・ムービー」シリーズなどのプロデューサーを務めた中原徹氏や、オリジナル・フィルムからニール・H・モリッツ氏、パヴァン・シェティ氏、トビー・アッシャー氏が製作総指揮を務める。

アニメーションスタジオは、「ビッグマウス」などを手掛けるTitmouse社が担当し、クリス・プリノスキー氏、シャノン・プリノスキー氏、アントニオ・カノビオ氏、ベン・カリーナ氏がエグゼクティブ・プロデューサーを務める。

Comedy Central orders new animated series “GOLDEN AXE,” based on the SEGA video game.



セガの世界的人気ゲームソフト『ゴールデンアックス』が米国CBSスタジオのプロデュースで、コメディ・セントラルによりアニメーション製作されることが決定しました。https://t.co/7lGSogtBjS