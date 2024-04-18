ÀçÂæ¤Î¶õ¤Ë¡Ö²«º½¸÷´Ä¡×¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò
º£Æü18Æü¡¢ÀçÂæ¤Ç¤Ï²«º½¤ÎÎ³»Ò¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¸½¤ì¤ë¡Ö²«º½¸÷´Ä(¤³¤¦¤µ¤³¤¦¤«¤ó)¡×¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ïº£Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²«º½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ²«º½¤Î±Æ¶Á¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²«º½¸÷´Ä¡×¤È¤Ï
º£Æü18Æü¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤ÈÀçÂæ¤Ç¤â17ÆüÍ¼Êý¤«¤éº£Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«ÄÌ¤·¤Ïº£Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10kmÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¡¢¶õ¤â²â¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²«º½¸÷´Ä¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¼þ¤ê¤¬Æú¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢²«º½¤ÎÎ³»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤è¤¯À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï¡Ö²ÖÊ´¸÷´Ä¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²«º½¤ä²ÖÊ´¤Ê¤É¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤ÎÂ·¤Ã¤¿Î³»Ò¤¬¶õ¤ËÉñ¤¦ºÝ¤Ë¡Ö¸÷´Ä¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÑÂ¬¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤ò¤¤¤¿¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò·úÊª¤Î±¢¤Ë±£¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²«º½¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²«º½¤Ï²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤Î¤Ç¤ëÊý¤Ï¤è¤êÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Èµ¤Æ»¤äÌÜ¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤Î°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É³±¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤ÈµßµÞÈÂÁ÷¿ôÁý²Ã¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¡¢È¯¾É¤ÎÁý²Ã¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂÅù¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²«º½¤Î±Æ¶Á¤¤¤Ä¤Þ¤Ç
18Æü9»þ¸½ºß¡¢ËÜ½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë²«º½¤ÎÂÓ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂÓ¤ÏÌÀÆü19Æü¤Ë¤ÏÅì³¤¾å¤ØÈ´¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²«º½¤Î±Æ¶Á¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ø¤ì¤¿¼Ö¤ÎÀö¼Ö¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£