台湾発のグローバルティーブランド「ゴンチャ」から、2024年4月25日(木)より、リゾート気分を味わえるティーメニュー「ピングレマンゴー リゾート」が登場!

期間限定ドリンクとして、旬のフレッシュなピンクグレープフルーツとマンゴーを合わせた「ピングレマンゴー リゾート ミルクティー」「ピングレマンゴー リゾート ティーエード」「ピングレマンゴー リゾート フローズンティー」の3種が販売されます。

さらに、アダストリアが展開するブランド「niko and …(ニコアンド)」とコラボレーションした、リゾートをイメージした限定デザインボトルも登場します☆

ゴンチャ「ピングレマンゴー リゾート」

発売日:2024年4月25日(木)〜

先行販売:2024年4月18日(木)より、アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店

※4月18日(木)〜4月24日(水)にオープンする新店舗についてはオープン日より先行販売を開始

モバイルオーダー先行販売:2024年4月22日(月)より取扱全店にて

カスタマイズ:3商品いずれも追加トッピング2つまで可 ※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店

お出かけ気分が高まる春の季節に、ゴンチャからリゾート気分を味わえるティーメニューが期間限定で登場。

今回発売されるのは、旬のフレッシュなピンクグレープフルーツとマンゴーをかけ合わせた「ピングレマンゴー リゾート」

華やかな甘い香りとすっきりとした風味の「阿里山ウーロンティー」をベースに、濃厚で香り豊かな果肉入り「マンゴーソース」と、ほんのり甘酸っぱいぷるぷる食感の「ピンクグレープフルーツゼリー」を合わせています。

ラインナップは「ピングレマンゴー リゾート ミルクティー」「ピングレマンゴー リゾート ティーエード」「ピングレマンゴー リゾート フローズンティー」の3種類。

初夏にふさわしい、爽やかな飲み心地のデザートティーです☆

さらに今回は、アダストリアが展開するブランド「niko and …(ニコアンド)」と初のコラボレーションを実施。

2024年5月9日(木)より、リゾートをイメージした、かわいい限定デザインボトル「Gong cha ✕ niko and … リゾートボトル」が販売されます。

ピングレマンゴー リゾート ミルクティー

価格:630円(税込)

サイズ:Mサイズのみ

みずみずしく爽やかなピンクグレープフルーツの果肉がたっぷり入ったゼリーと、濃厚なマンゴーソースが絡み合い、ひと口飲めば、ちょっぴり“リゾート気分”になれるデザートティー。

ベースにはフルーツと相性のよい「阿里山ウーロンティー」を使用。

ミルクティーはまろやかなコクも感じられるリッチな味わいです。

ピングレマンゴー リゾート ティーエード

価格:630円(税込)

サイズ:Mサイズのみ

ぷるぷる食感で果肉たっぷりのピンクグレープフルーツゼリーと、濃厚で香り豊かなマンゴーソース、すっきりとした風味の高級台湾茶「阿里山ウーロンティー」のハーモニーが楽しめるフルーツティー。

「ピンクグレープフルーツゼリー」には、果肉をふんだんに使用しており、味や香りをしっかり感じることができます。

まるでフルーツにかぶりついているかのような贅沢な味わいで、口に含んだ瞬間に“リゾート気分”へと誘います。

ピングレマンゴー リゾート フローズンティー

価格:650円(税込)

サイズ:Mサイズのみ

濃厚な甘みがぎゅっと詰まったマンゴーソースと、ジューシーな果肉たっぷりのピンクグレープフルーツゼリー、フルーツの風味を引き立てる「阿里山ウーロンティー」を合わせた、ちょっぴり“リゾート気分”になれるフローズンティー。

飲みごたえのあるなめらかな食感で、心まで満たされるひとときを届けます。

台湾産完熟マンゴーの濃厚な香りと甘みや、ほんのり甘酸っぱいピンクグレープフルーツの味わいが魅力の一杯です☆

ピングレゼリー トッピング

ジューシーでほんのり甘酸っぱい、ぷるんとなめらかな食感のピンクグレープフルーツゼリー。

果肉をふんだんに使用し、味や香りをしっかりと感じることができます。

「阿里山ウーロンティー」や「パッションフルーツ阿里山 ティーエード」とは、特に相性抜群。

見た目も色あざやかで、ティーを華やかに彩ります!

Gong cha ✕ niko and … リゾートボトル

価格:各1,490円(税込)

発売日:2024年5月9日(木)〜

種類:

・Gong cha ✕ niko and … リゾートボトル 460ml ピングレマンゴーミルクティー

・Gong cha ✕ niko and … リゾートボトル 460ml ピングレマンゴーティーエード

販売店舗:国内ゴンチャ全店/niko and … COFFEE全店

日常生活を豊かに彩るアイテムを提供するライフスタイルブランド「niko and …」とコラボレーションした限定デザインボトル「Gong cha ✕ niko and … リゾートボトル」が登場。

サングラスをかけたマンゴーと、ピンクグレープフルーツがユニークに描かれた、リゾート気分を楽しめるドリンクボトルです。

こちらのボトルは、ゴンチャの店舗に持ち込めば、好きなティーをいつでもどこでも楽しめるマイボトルとしても利用できます。

※ドリンク入りです。ゴンチャ店舗ではボトル単体での販売は実施されません

※「niko and COFFEE …」での販売価格は1,300円(税込)「ピングレマンゴーリゾート」ドリンクチケット入り。

※「niko and COFFEE …」ではドリンクを入れての提供は実施されません

旬のフレッシュなピンクグレープフルーツとマンゴーをかけ合わせた、”リゾート気分”を楽しめるデザートティー。

ゴンチャの「ピングレマンゴー リゾート」ミルクティー/ティーエード/フローズンの3種は、2024年4月25日(木)より発売です☆

