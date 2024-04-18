¡È6Ï²¡ÉÏÃÂê¤Î¸¶Àé¾½¥¢¥Ê¸ì¤ë¡¡¶ÌÀîÅ°»á¤ÏÎø¥Ð¥Ê¹¥¤¡Ö»ä¤¬°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¥é¥¸¥ª½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÇÈ¯¸«
¡¡¡Ö6Ï²¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸¶Àé¾½¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¡Ê60¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡FM¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡×¡ÊÌÚÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·ÈÖÁÈ¡£¶ÌÀî»á¤â¸¶¤â¥é¥¸¥ª½éÄ©Àï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¥ó¥Ó¡£¸¶¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èºà¤Ë¶ÌÀî»á¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤°Õ³°¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤Ç¡¢°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ6Ï²¡£Ê¡²¬ÂçÍý³ØÉôÂ´¶È¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Û¤É¤Î¥é¥¸¥ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¶ÌÀî»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ç¤Î»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¸¶¤ÎÀåË¯¤¹¤ë¤É¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¶ÌÀî¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¤¹¤·¡¢É½¾ð¤â¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Ä¤Î¤¢¤ëÊý¤ÇÃÎ¼±ÎÌ¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø°¦¥È¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¾ðÊó¤ò¹ðÇò¡£¸¶¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÉ½¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤Ç¸À¤¨¤ëÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸¶¤Ï¡Ö¶ÌÀî¤µ¤ó¤ÏÎø°¦¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø°¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î»þ¤Ï¥°¥¤¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï°ã¤¦¶ÌÀî¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤ä¼«Á³ÂÎ¤ÊÉôÊ¬¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¶ÌÀî»á¤«¤é¤É¤ó¤ÊÎø°¦¥È¡¼¥¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡þ¸¶¡¡Àé¾½¡Ê¤Ï¤é¡¦¤Á¤¢¤¡Ë1988Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£Ê¡²¬ÂçÍý³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢TBS¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥óÉô¡¢TOKYO¡¡FM¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥¿¥Þ¥«¥ï¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï½ñÆ»¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¡£1Ã61¡£·ì±Õ·¿O¡£