１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．６９ドル（－２．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３８８．４ドル（－１９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３４．６セント（＋２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．００セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４９．５０セント（＋４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．４４（－２．４０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．６９ドル（－２．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３８８．４ドル（－１９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３４．６セント（＋２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３７．００セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４９．５０セント（＋４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．４４（－２．４０）
出所：MINKABU PRESS