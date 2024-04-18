・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．６９ドル（－２．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３８８．４ドル（－１９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８３４．６セント（＋２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３７．００セント（－１２．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３０．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１４９．５０セント（＋４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９４．４４（－２．４０）

出所：MINKABU PRESS