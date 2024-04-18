本日の予定【発言・イベント】
8:15 ボウマンFRB理事、国際金融協会（IIF）で講演（質疑応答あり）
10:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶（※野口委員は3月会合でマイナス金利解除に反対した1人）
14:00 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
15:00 日銀「金融システムリポート」（4月）
16:00 デギンドスECB副総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
21:00 ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、講演
22:05 ボウマンFRB理事、会議開会挨拶
22:15 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
19日0:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
グリーン英中銀委員、講演
1:00 コリンズ・ボストン連銀総裁がコネチカット州訪問、インタビュー応じる可能性も
2:30 センテノ・ポルトガル中銀総裁、シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント出席
4:00 ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「未来の金融システム」講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、経済イベント出席
6:45 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策、不動産について講演（質疑応答あり）
台湾TSMC四半期決算
G20財務相中央銀行総裁会議（～18日、米ワシントン）
G7外相会合（～19日、イタリア）
EU臨時首脳会議（～18日）イラン・イスラエル対立などについて協議
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン
※予定は変更することがあります
10:30 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶（※野口委員は3月会合でマイナス金利解除に反対した1人）
14:00 野口日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
15:00 日銀「金融システムリポート」（4月）
16:00 デギンドスECB副総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
21:00 ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、講演
22:05 ボウマンFRB理事、会議開会挨拶
22:15 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
19日0:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
グリーン英中銀委員、講演
1:00 コリンズ・ボストン連銀総裁がコネチカット州訪問、インタビュー応じる可能性も
2:30 センテノ・ポルトガル中銀総裁、シムカス・リトアニア中銀総裁、経済イベント出席
4:00 ナーゲル独連銀総裁、ピーターソン国際経済研究所「未来の金融システム」講演
ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、経済イベント出席
6:45 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策、不動産について講演（質疑応答あり）
台湾TSMC四半期決算
G20財務相中央銀行総裁会議（～18日、米ワシントン）
G7外相会合（～19日、イタリア）
EU臨時首脳会議（～18日）イラン・イスラエル対立などについて協議
米主要企業決算
ネットフリックス、ブラックストーン
※予定は変更することがあります