　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万7720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41891.31円　　ボリンジャーバンド3σ
41097.27円　　ボリンジャーバンド2σ
40303.24円　　ボリンジャーバンド1σ
39509.20円　　25日移動平均
39270.00円　　一目均衡表・基準線
38755.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38725.00円　　一目均衡表・転換線
38715.16円　　ボリンジャーバンド-1σ
38546.00円　　5日移動平均
37961.80円　　17日日経平均株価現物終値
37921.13円　　ボリンジャーバンド2σ
37807.60円　　75日移動平均
37720.00円　　18日夜間取引終値
37127.09円　　ボリンジャーバンド3σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34460.00円　　200日移動平均


株探ニュース