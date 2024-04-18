日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の3万7720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41891.31円 ボリンジャーバンド3σ
41097.27円 ボリンジャーバンド2σ
40303.24円 ボリンジャーバンド1σ
39509.20円 25日移動平均
39270.00円 一目均衡表・基準線
38755.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38725.00円 一目均衡表・転換線
38715.16円 ボリンジャーバンド-1σ
38546.00円 5日移動平均
37961.80円 17日日経平均株価現物終値
37921.13円 ボリンジャーバンド2σ
37807.60円 75日移動平均
37720.00円 18日夜間取引終値
37127.09円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34460.00円 200日移動平均
株探ニュース
41891.31円 ボリンジャーバンド3σ
41097.27円 ボリンジャーバンド2σ
40303.24円 ボリンジャーバンド1σ
39509.20円 25日移動平均
39270.00円 一目均衡表・基準線
38755.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38725.00円 一目均衡表・転換線
38715.16円 ボリンジャーバンド-1σ
38546.00円 5日移動平均
37961.80円 17日日経平均株価現物終値
37921.13円 ボリンジャーバンド2σ
37807.60円 75日移動平均
37720.00円 18日夜間取引終値
37127.09円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34460.00円 200日移動平均
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