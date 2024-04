この夏、『ジュラシック・ワールド』製作陣が贈るアクション・アドベンチャー超大作が日本上陸だ。人類の英知で地球が生んだ最強モンスター“巨大竜巻”の脅威に挑む映画『ツイスターズ』の日本公開日が2024年8月1日(木)に決定した。日本版特報映像と、日本オリジナルのビジュアルも到着している。

人類が戦いを挑む最強の敵は“自然”。世界規模の異常気象が起こる中、アメリカ・オクラホマ州で巨大竜巻“ツイスターズ”が多数発生する。ある事故をきっかけに竜巻の研究に没頭している気象学の天才、竜巻インフルエンサー、知識も性格もバラバラな寄せ集めチームが、唯一無二の最強チームとなり前代未聞の“竜巻破壊計画”を企て、それぞれ情熱を胸に無謀ともいえる危険な計画に立ち向かっていく。人類の英知を結集し仲間とともに、地球が生んだ最強モンスター“巨大竜巻”を倒せるか……。

この度公開された特報では、地球の唸り声のような轟音が鳴り響き、車が横転していく暴風の中、逃げ惑う人々、強風に吹き飛ばされないように必死にしがみつく人の様子などがリアルな映像と共に描かれる。「地球が生んだ、最強モンスター」という不穏なテロップの後、地上から渦を巻きながら天高く伸びる竜のような巨大竜巻の全貌が映し出される。

さらに、見たことがないモンスター級のデカさの竜巻が威力を増しながら人々の元へと迫ってくる。タイラー(グレン・パウエル)は「俺たちが破壊してやる」と、身の危険を顧みず、巨大竜巻に立ち向かおうとするのだが……。果たして、彼らはどのようにして竜巻を破壊するのか?その前代未聞の“竜巻破壊計画”とは?

また、最後のカットでは「どんどん来るぞ」と、巨大竜巻“ツイスターズ”はまるで群れをなすように次から次へと迫ってくることも明かされる。観客の間近まで迫り来るような臨場感溢れるリアルなド迫力映像で、超巨大竜巻の脅威に圧倒される特報となっている。



あわせて公開された日本オリジナルのディザービジュアルには「襲来」という大きなタイポグラフィが施されており、その奥には人々に立ちはだかる巨大竜巻が圧倒的な存在感で描かれている。「巨竜に、挑め。」というコピーが記されているが、群れのように次から次へと迫りくるモンスター級の“超巨大竜巻”に、人類はどのように立ち向かっていくのか。想像を駆り立てる迫力のビジュアルとなっている。

(c) 2024 UNIVERSAL STUDIOS,WARNER BROS.ENT.& AMBLIN ENTERTAINMENT,INC.

ある事故をきっかけにトラウマを抱える気象学の天才ケイト役を演じるのは、『ザリガニの鳴くところ』の繊細な演技で大ブレイクしたデイジー・エドガー=ジョーンズ。ケイトと敵対しながらもお互いの才能を認め合い、共に巨大竜巻に立ち向かっていく竜巻インフルエンサーのタイラー役には、『トップガン マーヴェリック』でエリートパイロットのハングマン役を演じたグレン・パウエルが起用された。また、ケイトが信頼を寄せる学生時代からの友人ハビ役を『トランスフォーマー/ビースト覚醒』『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』などのアンソニー・ラモスが演じ、ハリウッドを牽引する新世代俳優たちの競演に期待が高まる。

監督を務めるのは、2020年に第93回アカデミー賞6部門ノミネートされた『ミナリ』で、世界中のメディアと映画ファンの注目を浴びたリー・アイザック・チョン。製作陣には『ジュラシック・ワールド』チームが集結。ハリウッドの最先端VFXを駆使し、実際の観測データに基づきながらモンスター級の巨大竜巻“ツイスターズ”を再現した。

映画『ツイスターズ』は2024年8月1日(木)全国ロードショー。

The post first appeared on .