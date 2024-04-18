EV¼ºÂ®¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥Õ¥È¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª
À¤³¦ÈÎÇä¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÉ¬¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¸ÀÆ°......
EV¥·¥Õ¥È¤¬À¼¹â¤Ë¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ºòº£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖEVÈÎÇä¤Î±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¤¡×¤È¤«¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎµÕ½±¤À¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÀÄ´¤ÎÊóÆ»¤äSNS¤¬·ãÁýÃæ¡ª?¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¼èºà¤Îµ´¡¦¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿"EV²¦¼Ô"
¡½¡½¤³¤³¤Ë¤¤Æ"EV¼ºÂ®"¤ÎÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤¬Î¨¤¤¤ëÊÆ¹ñEVÂç¼ê¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÀµÇ°¾ì¡×¤È¤«¡Ö¸ºÂ®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡¡»ä¤ÏEV¼ºÂ®¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖEV¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Àµ¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
»³ËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·Ê¹¤ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏEV¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤ÊÉôÊ¬¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏEV¤Î»þÂå¤À¡ª¡×¤ÈÀ¤ÏÀ¤òÀú¤ëµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢¤½¤Îµ»ö¤ÎÏÀÄ´¤ËÅö½é¤«¤éµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢EV¿ä¤·¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼çÄ¥¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
»³ËÜ¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¤ÎEV¿ä¤·¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¡ª¡×¤È»¶¡¹Ã¡¤«¤ì¤¿¡£
¡½¡½Í×¤¹¤ë¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï"Éé¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë"¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤È¡£
»³ËÜ¡¡EV¤Î¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÈóÎé¤òÏÍ¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬¡ÖÀµÇ°¾ì¡×¤È¤«¡Ö¸ºÂ®¡×¤È½ñ¤«¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¥¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥Æ¥¹¥é¤Ïº£Ç¯1·î¤ËºòÇ¯10¡Á12·î´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬ÌäÂê¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ47¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¥Æ¥¹¥é¤¬È¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ëY¡£ÃÍ²¼¤²¤¬¸ù¤òÁÕ¤·ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇä¤Ç120ËüÂæÄ¶¤òµÏ¿
¡½¡½¥ä¥Ð¥Ã¡ª¡¡¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÏÂç½°¼Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³ÈÂçÏ©Àþ¤¬¸¶°ø¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âæ¿ô¤òÂ¤¤é¤Ê¤¤¤ÈÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇEV¤¬Çä¤ì¤ë»Ô¾ì¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¾å¡¢Âæ¿ô³ÈÂç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥â¥Ç¥ë2¡×¤Î¿·µ¬³«È¯Ãæ»ß¤È¤ÎÊóÆ»¤â......¡£¥Æ¥¹¥é¤Î¸½¾õ¤Ï¹Ô¤¯¤âÌá¤ë¤âÃÏ¹ö¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë4·î2Æü¡¢¥Æ¥¹¥é¤«¤éº£Ç¯1¡Á3·î´ü¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ô»ú¤¬¡©
»³ËÜ¡¡Á°Ç¯Æ±´üÈæ8.5¡ó¸º¤È¤Ê¤ë38Ëü6810Âæ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ³ô²Á¤âµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÆ¹ñ¤ÎEV¼ûÍ×¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ±½¤Ï¥Þ¥¸¤Ê¤ó¥¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ä¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎEV¤ÏÄ¹´ü¤Îºß¸Ë²½¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢ÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¾ÃÈñ¼Ô¤ÏEV¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡½¡½¥Æ¥¹¥é¤ÈEVÈÎÇä¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¹ñBYD¤Î¾õ¶·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¡©
»³ËÜ¡¡¶ÈÀÓ¼«ÂÎ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤òÀººº¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËBYD¤ÏEV°ìËÜÂÂÇË¡¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤À¤¬¡¢EV¤ÏÆß²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñBYD¡£¼Ì¿¿¤ÏÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤Î¥¢¥Ã¥È3
¡½¡½²¤½£EV¤Î¾õ¶·¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡²¤½£Àª¤¬Åö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ïºâ¸»¤ÎÌäÂê¤«¤éEV¤ÎÊä½õ¶â¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡½¡½²¤½£Àª¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
»³ËÜ¡¡º£Ç¯2·î¤ËÆÈ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥ª¥é¡¦¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹CEO¤¬2030Ç¯¤ÎÁ´¿·¼ÖÈÎÇäEV²½¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎµÈÍøµ¥¼Ö¡Ê¥¸¡¼¥ê¡¼¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎEV¥·¥Õ¥ÈÅ±²ó¤ò¥Ö¥Á¥«¥Þ¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥ª¥é¡¦¥±¥ì¥Ë¥¦¥¹CEO¡£¤³¤Î¾×·â¤ÎÈ¯É½¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢EV¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬Á°¸À¤òÅ±²ó¤·¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡£¤½¤â¤½¤â3Ç¯Á°¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤¬µö¤¹¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦Ãí¼áÉÕ¤¤ÇEV²½¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿·Ê¹¤ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊóÆ»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¤Ò¤È¤êÊâ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Öº£¤ÏEV²½¤ò»Ô¾ì¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê©¥ë¥Î¡¼¤ÎEV¿·²ñ¼Ò¥¢¥ó¥Ú¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
»³ËÜ¡¡¥ë¥Î¡¼¤Ï¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤¬Å¬¤µ¤º¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢º£Ç¯Á°È¾¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë·×²è¤òÃæ»ß¡£¥ë¥«¡¦¥Ç¥á¥ªCEO¤â¡Ö¡Ê¾å¾ì¤Î¡Ë¸«Á÷¤ê¤¬ÂÅÅö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢EV¥·¥Õ¥È¤¬À¤³¦Åª¤ËÊø¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡©
»³ËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢Êø¤ì»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤òEV¤Ø¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»þ´ü¾°Áá¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÈEV¡¢¤É¤Á¤é¤âÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë´¶¤¸¤«¤È¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÏEV¤Ë¿¶¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¤ó¥¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡EV¤¬ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÇËüÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦¾¯¤·¸À¤¦¤È¡©
»³ËÜ¡¡³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤è¤ê²Á³Ê¤Ï°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EV¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤è¤ê¹â³Û¤Ç¤¹¤·¡¢½¼ÅÅÌÖ¤äÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÊØ¤µ¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ÊÁá´üÆ³Æþ¼Ô¡Ë¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬°Â°×¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ë¾¦ÉÊ¤À¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â¤Ï²¤½£Àª¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÍÑ°Õ
¡½¡½°ìÊý¡¢À¤³¦ÈÎÇä¤ÇÀä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤¬¡¢"Ã¦ÃºÁÇ¤Î¸½¼Â²ò"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡ºòÇ¯¡¢À¤³¦¤Ç¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï342ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¡¢Á°Ç¯Èæ3³äÁý¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºòÇ¯¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¿·¼ÖÈÎÇä¼ó°Ì¤Ë¡£¼Ì¿¿¤Ï½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º´Æ£¹±¼£¼ÒÄ¹
¡½¡½³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î³«È¯¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¥¹¤Í¡©
»³ËÜ¡¡4·î4Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´¼Ö¼ï¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¼Ö¼ï¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö
¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ëEV¥·¥Õ¥È¤¬Áû¤¬¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡©
»³ËÜ¡¡¥ë¥Î¡¼¤Ï²¤½£Àª¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²¤½£¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ë¥Î¡¼¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤âÈÎÇä¹¥Ä´
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ôÂè4°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë²¤½£¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤â½àÈ÷ËüÁ´¡£¼Â¤ÏCEO¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¿¥Ð¥ì¥¹»á¤Ï¡¢¸µÆü»º¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÅöÁ³¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¤ÊÆ14¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ë¤ÏEV¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤âÍÑ°Õ¡ª
¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡£¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ÖHYBRID¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬µ±¤¯
¡½¡½ÆÈBMW¤âÆ±ÍÍ¤È¤«¡©
»³ËÜ¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢BMW¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ä¥£¥×¥»CEO¤Ï¡ÖEV°ìÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´Êý°Ì¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËBMW¤Ë¤Ï48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´Êý°ÌÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿BMW¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ä¥£¥×¥»CEO¡£¼Â¤ÏÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½Á´Êý°ÌÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥È¥è¥¿¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡¡Åê»ñ²È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾å¤Ç¡ÖEV²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶¯¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢À¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡¢¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¿åÌÌ²¼¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
»³ËÜ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀèÆü¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô1600ËüÂæÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¿··¿E¥¯¥é¥¹¤Ë»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¡õ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤È¡¢Á´¼ÖÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ»á¤¬»î¾è¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¿··¿E¥¯¥é¥¹¡£¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï988Ëü±ß
¡ÖMBUX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¥É¥«¥ó¤È¹¤¬¤ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡£¶áÌ¤Íè´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§
¡½¡½¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ª¡¡»î¾è¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤äEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÎÃ»¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿Åª¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿··¿¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡ÎÏ¶¯¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Ï¤Û¤ÜEV¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë112Ò¤ÎEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤äÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´éÉé¤±¤Î³ê¤é¤«¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£EV¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÏºÇÂç¤Ç¤â3³ä
¡½¡½À¤³¦Åª¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥Õ¥È¤Ï¥Õ¥ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¤«¤Í¡©
»³ËÜ¡¡ºòÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÌó124ËüÂæÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÁ°Ç¯Èæ65¡óÁý¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ¤³¦½é¤ÎÎÌ»º¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥¦¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤¿¡©
»³ËÜ¡¡1997Ç¯¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÏÀ¤³¦Îß·×2000ËüÂæÄ¶¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢27Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¿¡©
»³ËÜ¡¡¼Â¤Ï2019Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÆÃµö¤ò2030Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£±ó¤¤Ì¤Íè¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½¾õ¤Ï½¼ÅÅÌÖ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ËÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÂ³¤¤½¤¦¡©
»³ËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿·Ê¹¤ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤Î¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹µ»½Ñ¡×¤È¤«¡ÖEV¥·¥Õ¥È¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¸½¼Â²ò¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¤ÎÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯1·î¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹
¡½¡½EV¤Îº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖEV¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÏºÇÂç¤Ç¤â3³ä¡£»Ä¤ê¤Î7³ä¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤äÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡¢¿åÁÇ¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ÏÉ¬¤º»Ä¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤à¤Õ¤à¡ª
»³ËÜ¡¡¤¿¤À¡¢³«È¯¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢EV¤Îµ»½Ñ¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»ä¤Ï"Á´Êý°Ì"¤Ç¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡BMW
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¥Æ¥¹¥é¡¦¥â¥Ç¥ëY
»£±Æ¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡Ë¾·î¹ÀÉ§¡¡µÜ²¼Ë»Ë¡¡»³ËÜ¥·¥ó¥ä