◇ナ・リーグ ドジャース−ナショナルズ（2024年4月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（29）が17日（日本時間18日）、本拠ドジャースタジアムでのナショナルズ戦に「2番・DH」で先発出場。第4打席も中前打を放ち、今季3度目の3安打をマークした。

8回2死の第4打席は相手3番手・ハービーの6球目、96・8マイルの直球を中前に運び、この日3度目のHランプを灯した。さらに次打者・フリーマンの打席で二盗にも成功し今季4つめの盗塁を記録。チャンスメークしたが、フリーマンがニゴロに倒れ得点はならなかった。

初回1死の第1打席は右前打、3回1死の第2打席は左飛、6回の第3打席は右前打を放った。

前日16日（同17日）のナショナルズ戦は、試合前に「X JAPAN」のYOSHIKIが米国国歌と代表曲「ENDLESS RAIN」をピアノ演奏し、VIP席で試合も観戦。第1打席と第5打席に安打を放ち4試合ぶりにマルチ安打をマークしたが、第2〜4打席は3打席連続得点圏で凡退。今季得点圏では19打数1安打、打率.053となった。

この日は4打席目までいずれも走者がいない場面ではあったが、3安打で不安を払拭した。