【次走】ステラヴェローチェは横山典との再コンビで安田記念へ
大阪杯4着ステラヴェローチェ（牡6＝須貝）は横山典との再コンビで安田記念（6月2日、東京）へ。
アンタレスS2着スレイマン（牡6＝池添）は平安S（5月18日、京都）を視野。サンデーレーシングが発表。
兵庫女王盃5着ヴィブラフォン（牝5＝高木）はエンプレス杯（5月8日、川崎）を目指す。社台グループオーナーズが発表。
菊花賞14着トップナイフ（牡4＝昆）は函館記念（7月14日、函館）を視野。
僚馬で高松宮記念16着マテンロウオリオン（牡5）は函館スプリントS（6月9日、函館）へ。
【3歳次走】
皐月賞3着ジャンタルマンタル（牡＝高野）は川田とコンビ継続でNHKマイルC（5月5日、東京）を目指す。
桜花賞11着イフェイオン（牝＝杉山佳）も西村淳とコンビ継続でNHKマイルCへ。ともに社台レースホースが発表。
ヒヤシンスS1着ラムジェット（牡＝佐々木）は三浦とコンビ継続でユニコーンS（27日、京都）へ。
皐月賞15着アレグロブリランテ（牡＝上原佑）はラジオNIKKEI賞（6月30日、福島）を予定。サンデーレーシングが発表。
毎日杯5着スマートワイス（牡＝大久保）は武豊でメルボルンT（5月18日、京都）へ。