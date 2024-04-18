アーセナルの冨安健洋が左SBで先発！ バイエルンはケイン、ムシアラ、サネらがスタメン入り
チャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグ
会場：フースバル・アレーナ・ミュンヘン／28:00試合開始
欧州サッカー連盟（UEFA）は17日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグに臨むバイエルンとアーセナルのスターティングメンバーを発表した。
1週間前にアーセナルのホームで行われたファーストレグは2−2のドローでタイムアップ。ホームに帰って準決勝行きの切符を掴みたいバイエルンは、ファーストレグでPKによる得点を記録したハリー・ケインを筆頭に、ジョシュア・キミッヒ、レロイ・サネ、ジャマル・ムシアラらの主力がスターティングメンバーに並んだ。セルジュ・ニャブリはハムストリング、キングスレイ・コマンは外転筋の負傷によりメンバー外となっており、左サイドの2列目には本職がサイドバックのラファエル・ゲレイロを起用。アルフォンソ・デイヴィスが出場停止ということもあり、左サイドバックにはヌサイル・マズラウィが入る。
両チームのスターティングメンバーは下記の通り。
■バイエルン
＜スタメン＞
▼GK
1 マヌエル・ノイアー
▼DF
6 ジョシュア・キミッヒ
15 エリック・ダイアー
4 マタイス・デ・リフト
40 ヌサイル・マズラウィ
▼MF
27 コンラート・ライマー
8 レオン・ゴレツカ
10 レロイ・サネ
42 ジャマル・ムシアラ
22 ラファエル・ゲレイロ
▼FW
9 ハリー・ケイン
＜ベンチ＞
▽GK
18 ダニエル・ペレツ
26 スヴェン・ウルライヒ
▽DF
2 ダヨ・ウパメカノ
3 キム・ミンジェ
▽MF
45 アレクサンダル・パブロビッチ
▽FW
13 エリック・マキシム・チュポ・モティング
17 ブライアン・サラゴサ
25 トーマス・ミュラー
39 マティス・テル
■アーセナル
＜スタメン＞
▼GK
22 ダビド・ラヤ
▼DF
4 ベン・ホワイト
2 ウィリアン・サリバ
6 ガブリエウ・マガリャンイス
18 冨安健洋
▼MF
20 ジョルジーニョ
8 マルティン・ウーデゴーア
41 デクラン・ライス
▼FW
7 ブカヨ・サカ
29 カイ・ハフェルツ
11 ガブリエウ・マルティネッリ
＜ベンチ＞
▽GK
1 アーロン・ラムズデール
31 カール・ハイン
▽DF
15 ヤクブ・キヴィオル
35 オレクサンドル・ジンチェンコ
▽MF
5 トーマス・パルティ
10 エミール・スミス・ロウ
21 ファビオ・ヴィエイラ
25 モハメド・エルネニー
▽FW
9 ガブリエウ・ジェズス
14 エディ・エンケティア
19 レアンドロ・トロサール
24 リース・ネルソン