アーセナルの冨安健洋が左SBで先発！　バイエルンはケイン、ムシアラ、サネらがスタメン入り

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チャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグ


会場：フースバル・アレーナ・ミュンヘン／28:00試合開始

　欧州サッカー連盟（UEFA）は17日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグに臨むバイエルンとアーセナルのスターティングメンバーを発表した。

　1週間前にアーセナルのホームで行われたファーストレグは2−2のドローでタイムアップ。ホームに帰って準決勝行きの切符を掴みたいバイエルンは、ファーストレグでPKによる得点を記録したハリー・ケインを筆頭に、ジョシュア・キミッヒ、レロイ・サネ、ジャマル・ムシアラらの主力がスターティングメンバーに並んだ。セルジュ・ニャブリはハムストリング、キングスレイ・コマンは外転筋の負傷によりメンバー外となっており、左サイドの2列目には本職がサイドバックのラファエル・ゲレイロを起用。アルフォンソ・デイヴィスが出場停止ということもあり、左サイドバックにはヌサイル・マズラウィが入る。

　一方、7シーズンぶりに戻ってきたCLで4強入りを狙うアーセナルは、ファーストレグからスターティングメンバー1名のみ変更。左サイドバックのポジションに入っていたヤクブ・キヴィオルがベンチスタートとなり、冨安健洋が先発に名を連ねた。残る10名はファーストレグと同様で、負傷の可能性が懸念されていたマルティン・ウーデゴーアも問題なくスタートリストに入っている。

　両チームのスターティングメンバーは下記の通り。

■バイエルン
＜スタメン＞
▼GK
1　マヌエル・ノイアー
▼DF
6　ジョシュア・キミッヒ
15　エリック・ダイアー
4　マタイス・デ・リフト
40　ヌサイル・マズラウィ
▼MF
27　コンラート・ライマー
8　レオン・ゴレツカ
10　レロイ・サネ
42　ジャマル・ムシアラ
22　ラファエル・ゲレイロ
▼FW
9　ハリー・ケイン

＜ベンチ＞
▽GK
18　ダニエル・ペレツ
26　スヴェン・ウルライヒ
▽DF
2　ダヨ・ウパメカノ
3　キム・ミンジェ
▽MF
45　アレクサンダル・パブロビッチ
▽FW
13　エリック・マキシム・チュポ・モティング
17　ブライアン・サラゴサ
25　トーマス・ミュラー
39　マティス・テル

■アーセナル
＜スタメン＞
▼GK
22　ダビド・ラヤ
▼DF
4　ベン・ホワイト
2　ウィリアン・サリバ
6　ガブリエウ・マガリャンイス
18　冨安健洋
▼MF
20　ジョルジーニョ
8　マルティン・ウーデゴーア
41　デクラン・ライス
▼FW
7　ブカヨ・サカ
29　カイ・ハフェルツ
11　ガブリエウ・マルティネッリ

＜ベンチ＞
▽GK
1　アーロン・ラムズデール
31　カール・ハイン
▽DF
15　ヤクブ・キヴィオル
35　オレクサンドル・ジンチェンコ
▽MF
5　トーマス・パルティ
10　エミール・スミス・ロウ
21　ファビオ・ヴィエイラ
25　モハメド・エルネニー
▽FW
9　ガブリエウ・ジェズス
14　エディ・エンケティア
19　レアンドロ・トロサール
24　リース・ネルソン