[4.17 欧州CL準々決勝第2戦](エティハド スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 16 ロドリ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

GK 33 スコット・カーソン

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 21 セルヒオ・ゴメス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 52 オスカー ボブ

FW 11 ジェレミ ドク

FW 19 フリアン・アルバレス

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 8 トニ・クロース

MF 12 エドゥアルド・カマビンガ

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

FW 5 ジュード・ベリンガム

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 25 ケパ・アリサバラガ

GK 30 Fran González

DF 3 エデル・ミリトン

DF 20 フラン・ガルシア

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 17 ルーカス・バスケス

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 24 A. Güler

FW 14 ホセル

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります