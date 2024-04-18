マンチェスター・CvsR・マドリー スタメン発表
[4.17 欧州CL準々決勝第2戦](エティハド スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー ボブ
FW 11 ジェレミ ドク
FW 19 フリアン・アルバレス
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 5 ジュード・ベリンガム
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 25 ケパ・アリサバラガ
GK 30 Fran González
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 A. Güler
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 21 セルヒオ・ゴメス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー ボブ
FW 11 ジェレミ ドク
FW 19 フリアン・アルバレス
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
FW 5 ジュード・ベリンガム
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 25 ケパ・アリサバラガ
GK 30 Fran González
DF 3 エデル・ミリトン
DF 20 フラン・ガルシア
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 A. Güler
FW 14 ホセル
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります