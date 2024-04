ソフトバンクは、“ソフトバンク”における新たな端末購入プログラム「新トクするサポート(プレミアム)」を、本日18日から開始する。

端末の返却を条件としてハイエンドモデルを入手しやすくするプログラムで、開始時点での対象機種は「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」「iPhone 15 Plus」「Google Pixel 8 Pro」「AQUOS R8 pro」「Xperia 1 V」「LEITZ PHONE 3」(4月19日発売予定)。

利用方法や価格

新トクするサポート(プレミアム)は、ソフトバンクの回線契約の有無に関わらず利用できる。対象機種を48回払いで購入し、「あんしん保証パック」(月額最大1740円)に継続加入する必要がある。購入から13カ月目以降に特典の利用を申し込み、最大1万2100円の「早トクオプション利用料」を払って端末を返却すると、最大36回分の分割支払金の支払いが免除される。

たとえばiPhone 15 Pro(128GB)の場合、端末価格18万5760円に対し、前半12回の分割支払金が1回3666円と設定されている。3666円×12回=4万3992円となる計算だが、各種割引などの適用により、直営店では実質12円になる。

直営店で実質12円になる機種としては、Pixel 8 Pro(128GB/256GB)、Xperia 1 V、AQUOS R8 proが挙げられる。直営店とオンラインショップでは実質価格が異なってくる場合もあるため注意したい。

「バリュー」→「プレミアム」に変更される機種はどうなる?

機種 分割支払金(前半12回) 分割支払金(後半) 端末価格 前半価格(1年) 実質価格(1年、直営店のみ) 実質価格(1年、オンラインショップ) iPhone 15 Pro(128GB) 3,666円 3,938円 185,760円 43,992円 12円 24円 iPhone 15 Pro(256GB) 4,485円 4,385円 211,680円 53,820円 9,840円 9,852円 iPhone 15 Pro(512GB) 5,940円 4,920円 248,400円 71,280円 49,296円 49,296円 iPhone 15 Pro(1TB) 6,795円 5,655円 285,120円 81,540円 59,556円 59,556円 iPhone 15 Pro Max(256GB) 5,445円 4,565円 229,680円 65,340円 43,356円 43,356円 iPhone 15 Pro Max(512GB) 6,360円 5,280円 266,400円 76,320円 54,336円 54,336円 iPhone 15 Pro Max(1TB) 7,110円 5,770円 293,040円 85,320円 63,336円 63,336円 iPhone 15 Plus(128GB) 3,900円 3,240円 163,440円 46,800円 24,816円 24,816円 iPhone 15 Plus(256GB) 4,350円 3,670円 184,320円 52,200円 30,216円 30,216円 iPhone 15 Plus(512GB) 5,280円 4,480円 224,640円 63,360円 41,376円 41,376円 Google Pixel 8 Pro(128GB) 3,666円 3,226円 160,128円 43,992円 12円 24円 Google Pixel 8 Pro(256GB) 3,666円 3,418円 167,040円 43,992円 12円 24円 Google Pixel 8 Pro(512GB) 4,506円 4,238円 206,640円 54,072円 32,088円 32,088円 Xperia 1 V 3,666円 3,066円 154,368円 43,992円 12円 24円 AQUOS R8 pro 3,666円 3,098円 155,520円 43,992円 12円 24円 LEITZ PHONE 3 4,995円 3,771円 195,696円 59,940円 37,956円 37,956円

従来、ソフトバンクの端末購入プログラムとしては、最大24回分の分割支払金を免除する「新トクするサポート(スタンダード)」と、最大36回分の分割支払金を免除する「新トクするサポート(バリュー)」が提供されてきた。ソフトバンクによれば、1機種に対して適用されるのはスタンダード・バリュー・プレミアムのうちひとつだけで、ユーザー側で選択することはできない。

したがって、たとえば従来は新トクするサポート(バリュー)の対象となっていたPixel 8 Proが、新たに新トクするサポート(プレミアム)の対象となる。

新トクするサポート(バリュー)も、今回の新トクするサポート(プレミアム)と同様、条件を満たすと最大36回分の分割支払金の支払いが免除されるプログラム。しかし、新トクするサポート(バリュー)では「あんしん保証パック」「早トクオプション利用料」は必要なかったため、「新トクするサポート(プレミアム)になって負担額が上がるのでは?」と思う人もいるかもしれない。

しかし、ソフトバンクでは「負担額が下がる機種もある」とする。直営店の価格で比べてみた場合、たとえばPixel 8 Pro(128GB)では今回の変更で914円安くなる。Pixel 8 Pro(256GB)やXperia 1 V、AQUOS R8 proも変更によって負担額が下がる。

新トクするサポート(バリュー)から新トクするサポート(プレミアム)への変更によって負担額が上がるのは、Pixel 8 Pro(512GB)のみとなっている。

機種 新トクするサポート(プレミアム)における実質価格(1年、直営店のみ) あんしん保証パック(13カ月間) 早トクオプション利用料 総額 4月17日までの新トクするサポート(バリュー)における実質価格(1年、直営店のみ) 変更後-変更前の差額(マイナスは安くなった機種) Google Pixel 8 Pro(128GB) 12円 12,870円 12,100円 24,982円 25,896円 -914円 Google Pixel 8 Pro(256GB) 12円 12,870円 12,100円 24,982円 28,416円 -3,434円 Google Pixel 8 Pro(512GB) 32,088円 12,870円 12,100円 57,058円 37,776円 19,282円 Xperia 1 V 12円 9,295円 12,100円 21,407円 33,816円 -12,409円 AQUOS R8 pro 12円 12,870円 12,100円 24,982円 32,016円 -7,034円 新トクするサポートの対象スマートフォン プレミアム iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Plus Xperia 1 V AQUOS R8 pro Google Pixel 8 Pro LEITZ PHONE 3 バリュー iPhone 15 スタンダード iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone SE(第3世代) iPhone 13 iPhone 12 Google Pixel 8 Google Pixel 7a Google Pixel Fold Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro DuraForce EX すみっコぐらし スマホ あんしんファミリースマホ Xiaomi 13T Pro motorola razr 40s AQUOS wish3 Xperia 1 V Gaming Edition Xiaomi 12T Pro LEITZ PHONE 2 Xperia 5 IV AQUOS sense7 plus AQUOS R7 Xperia 10 IV Redmi Note 10T シンプルスマホ6 arrows We OPPO A55s 5G BALMUDA Phone Redmi Note 9T