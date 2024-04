【UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも】4月18日 発売価格: 通常版 6,380円 コレクターズエディション 8,778円 CEROレーティング:A(全年齢対象)プレイ人数:1人

3gooは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用アクションアドベンチャー「UFO ロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも」を本日4月18日に発売する。価格は通常版が6,380円、コレクターズエディションが8,778円。コレクターズエディションには、ゲーム本編に加えて、ゲームとアニメ両方の設定資料が掲載されたアートブックなどが同梱される。

本作は、永井豪氏原作のロボットアニメ「UFOロボ グレンダイザー」を原作としたアクションアドベンチャーゲーム。世界中で支持されているマジンガーシリーズ第3作目の「UFO ロボ グレンダイザー」を完全ゲーム化しており、開発はEndroadとMicroids Studio Parisが担当している。

本作では、勇気と反逆、そしてセンセーショナルなバトルに満ちた、刺激的な世界を舞台に、デューク・フリートとグレンダイザーになりきって冒険に出る。日本語ボイスを収録し、原作の世界観を忠実に再現。お馴染みのアニメのキャラクターやロケーション、そしてアニメで使われたアレンジ曲といった、ファンの心をくすぐる要素が多数搭載されたゲームとなっている。

ゲームとアニメ両方の設定資料が楽しめるコレクターズエディションも発売

【『UFOロボ グレンダイザー:たとえ我が命つきるとも』ゲームプレイ紹介トレーラー】

価格:8,778円

ここだけでしか手に入らない数々のグッズを収録したコレクターズエディションも同時発売される。同梱のアートブックには、ゲームの設定資料の他、1975年から1977年にかけて放映されたオリジナルアニメの設定資料を掲載。描き下ろしのアウターボックスで届けられる。

【収録内容】

・通常版パッケージ (PS5/PS4)

・限定アートブック

・ピンズ 2種

・キーホルダー

・オリジナルサウンドトラックCD

・ポストカード4枚組

(C)Go Nagai/Dynamic Planning

(C)Dynamic Planning・TOEI ANIMATION

UFO ROBOT GRENDIZER - THE FEAST OF THE WOLVES.

Developed by Endroad. Produced and Published by Microids. Additional development by Microids Studio Paris.

Published and Distributed by 3goo K.K. in Japan.