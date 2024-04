【G36Cプラス】4月18日 発売価格:43,780円

東京マルイは、電動ガン「G36Cプラス」を4月18日に発売する。価格は43,780円。

電動ガンプラス・シリーズに、G36シリーズの中でも近接戦闘用にカスタムされた「G36C」が登場する。PLUSシステム(=FET回路)を搭載することで、高い安全性やセミオート発射時のトリガーレスポンスが向上。電動ガンのスタンダードタイプ「G36C」モデルをベースにしながら、一段上の作動性へとグレードアップされている。

主な特徴

FET搭載

機械式とFETを組み合わせたスイッチを搭載。機械式のみのスイッチに比べて接点で発生する電流ロスが少なくなり、トリガーを引いてからBB弾を発射するまでのレスポンスが向上。また、スイッチ部の耐久性もアップしている。

PLUSシステム

マイコン(MCU=マイクロコントローラーユニット)がFETやバッテリー、モーターを総合的に監視・制御する「PLUSシステム」を開発。モーターの回転制御を行なうだけでなく、各所の破損や異常を検知して作動をストップするなど、安全性も兼ね備えたシステムとなっている。

ブラック仕上げ

レシーバーやストック、グリップ、ハンドガードなどに、光沢を抑えたブラック塗装を採用。質感が増し、重厚感を感じる仕上がりとなっている。

KACタイプのレイル&フロント/リアサイト

ミディアムレングスの、リアサイト一体型マウントレイルを装備。フロント/リアサイトはどちらも可倒式となっており、フロントサイトで上下に、リアサイトで左右に着弾点を細かく調整することができる。

チークピース標準装備

チークピースは4ピース構成。チークインナー、チークアウター、スペーサー2種の組み合わせで、4段階の高さ調整が可能だ。

各種マズルオプションに対応

フラッシュハイダーを取り外せば、サイレンサーなど14mm逆ネジ仕様のマズルオプションを取り付けることができる。

リアルなシースルーマガジン

装弾数50発、内部の5.56mm×45弾を再現したマガジン。側面のジョイント部分を利用して、複数のマガジンをつなげることができる。

「G36Cプラス」商品詳細

4月18日 発売

価格:43,780円

全長:500mm/718mm(ストック展開時)

銃身長:247mm

重量:2,885g(チークアウター、空マガジン、ニッケル水素バッテリー含む)

弾丸:6mmBB(0.2~0.25g)

装弾数:50発

【パッケージ内容】

・G36Cプラス本体

・マガジン(装弾数50発)

・チークアウター

・アジャストツール

・チークピース調整用ネジ×2

・チークピース調整用スペーサー2種×2

・六角レンチ、保護キャップ

・取扱い注意・説明書

・チャージャー

・チャージングロッド

・クリーニングロッド

・BB弾(0.2g/100発)

他

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.