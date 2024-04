『PEANUTS』と、メンズ・レディースのビジネスウェア専門店「AOKI」がコラボレーションしたトートバッグ&ランチバッグが登場! 毎日使いたくなりそうな素敵なラインナップをご紹介します♪『PEANUTS』は、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬のビーグル犬・スヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた新聞連載コミック。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。

そんな『PEANUTS』で描かれる「TAKE CARE OF EACH OTHER(お互いへの思いやり)」に、AOKIが深く共感したことで「AOKI&TAKE CARE PROJECT with PEANUTS」が開始。コラボアイテムの収益の一部は、「公益財団法人 資生堂子ども財団」が運営する奨学金制度へ寄付する取り組みとなっていて、第1弾コラボアイテムとして、肩掛けできるサイズの「トートバッグ」、お弁当を入れるのにもピッタリな「ミニトートバッグ」が展開中だ。いずれもオフホワイト、カーキ、紺といったベーシックなカラーでシンプルなデザインがポイントとなっていて、スヌーピーがチャーリー・ブラウンやウッドストックと触れ合っているキュートなイラストにも癒されそう♪底マチ付きで収納力が抜群だったり、ポケットが外側と内側の両方に付いたりと使い勝手がよく大活躍してくれそうだ。慌ただしい毎日でも、スヌーピーたちと笑顔で過ごそう♪(C)2024 Peanuts Worldwide LLC