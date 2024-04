9人組ダンス&ボーカルグループ・超特急が17日、東京・秩父宮ラグビー場でフリーイベント『超特急×ユニバーサルミュージック連結記念イベント』を開催した。音楽レーベル・ユニバーサルミュージックとの“連結”(=プロモーション契約の締結)後、第1弾作品となる新作EP『Just like 超特急』の発売当日に行われた本イベントでは、駆けつけた8号車(※ファンの総称)1万2千人を前に、「Steal a Kiss」をなど全3曲を披露した。

メンバーは客席の間を通り、大歓声を浴びながらピッチサイドに用意された特設ステージへ。そしてイベントは最新作『Just like 超特急』のリード曲「Steal a Kiss」のライブからスタート。疾走するEDMサウンドをバックに、つややかな色気や力強さをまとったダンスと歌唱で魅了した。パフォーマンス後には、メンバー1人ひとりがあいさつ。屋外ということで「寒くないですか?」と気遣いながら、アットホームなコミュニケーションを楽しんだ。そこにユニバーサルミュージックの社長兼最高責任者・藤倉尚氏が登場し、“連結”を祝うセレモニー『連結式』へ。藤倉社長と8号車たちの脳内に「『連結式』って?」という疑問も浮かぶ中、リーダーの3号車・リョウガは巨大な“連結切符”をステージ上に呼び込み、4号車・タクヤが「連結〜!」と改札鋏(ばさみ)でテープカットならぬ“切符カット”を行った。無事にセレモニーを終えた後もメンバーたちの暴走は止まらず、藤倉社長を巻き込んだ“連結”(=電車ごっこ)も。「これを東京ドームでやりたい。リハーサルとしてみんなでやる?」と、全員でステージ上を巡行した。すっかり超特急のトリコになった藤倉社長は、「8号車のみなさんと一緒に東京ドームへ行きましょう!」という言葉で今後のサポートを約束し、会場を沸かせていた。9人はそれぞれにやりきった表情を見せ、イベントも締めくくり…かと思いきや、メンバーと8号車の「まだやろうよ!」という総意でライブを続行。オープニングナンバーからの「Kiss」つながりということで、コールや振り付けで一体感を生む「Kiss Me Baby」へとなだれ込んだ。さらに「Burn!」では、メンバー全員が客席へ。ほぼゼロ距離でのパフォーマンスで熱気をさらに高め、最後にはサビを全員で合唱したほか、「バッテン」を作るおなじみの手振りをユニバーサルの「U」へ変えるというこの日限りのアレンジも加えて盛り上げた。そこからたたみかけるように、20日から開幕する全国ツアー『BULLET TRAIN Spring tour 2024「Rail is Beautiful」』の追加公演として、8月27日と28日に神奈川・Kアリーナ横浜公演を行うことも発表。Kアリーナ横浜での初ワンマン、しかも2Daysというサプライズ発表に、悲鳴にも似た歓声があがる中、最後にリョウガは「かなり濃密な連結式もさせていただいて、より連結、団結できた」と誇りながら、集まった8号車たちに向けて「これからも超パワーアップした超特急で、みなさんと一緒に夢の東京ドームへ向かって走っていきたいと思っております」と決意。そして登場時と同じく客席を通りながら、メンバー全員でしっかりと感謝を伝えた。■『超特急×ユニバーサルミュージック連結記念イベント』セットリスト01. Steal a Kiss02. Kiss Me Baby03. Burn!■『BULLET TRAIN Spring tour 2024「Rail is Beautiful」』日程4月20日(土) 東京・J:COMホール八王子4月21日(日) 東京・J:COMホール八王子5月3日(金) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール5月4日(土) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール5月19日(日) 千葉・市川市文化会館 大ホール5月25日(土) 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール5月26日(日) 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール5月31日(金) 大阪・オリックス劇場6月1日(土) 大阪・オリックス劇場6月7日(金) 福岡・福岡サンパレス6月29日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru7月14日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール7月15日(月) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール7月20日(土) 宮城・仙台サンプラザホール7月21日(日) 宮城・仙台サンプラザホール■『BULLET TRAIN Spring tour 2024「Rail is Beautiful」』追加公演日程8月27日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜8月28日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜