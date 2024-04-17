miwa¡¡ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¡»Ë¾åºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îmiwa¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢ºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤ò¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø7th¡Ù¡Ê5·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£7ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢È±¿§¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿»Ñ¤ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖSparkle¡×°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5·î¤«¤é¤Ï4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢¡¼¡Ömiwa Live Tour 2024 ¡È7th¡É¡×¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£