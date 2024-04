大注目のFirst Love is Never Returned、aikoの映画『名探偵コナン』主題歌、バンプ、椎名林檎の新曲など『New Music Wednesday [M+T]』が今週話題の新作11曲を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……『RADAR: Early Noise 2024』​選出のFirst Love is Never Returnedがカバーに登場! aikoの『名探偵コナン』主題歌、ワン・リパブリックのアニメ『怪獣8号』エンディングテーマ、椎名林檎、BUMP OF CHICKENの新曲など、こん秋注目の新作11曲を紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

First Love is Never Returned「People 365」

First Love is Never Returnedのミニアルバム『POP OUT! Ⅱ』がリリースになりました。First Love is Never ReturnedはSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出された北海道札幌在住の5人組バンドです。Kazuki Ishidaを中心に2018年に結成され、コロナ禍による2年以上の活動休止から、2022年12月に再始動。『POP OUT! Ⅱ』にはSpotifyでは150万再生を超えた彼らの人気曲「Unlucky!!、Spotifyで80万再生を超えリリース時にこの『New Music Wednesday M+T Edition』でもピックアップした「OKACHIMACHI FRIDAY NIGHT」などの既発シングルを含めた全7曲が収録されています。『New Music Wednesday』には新曲「People 365」がリストインしました。

(ほぼ無名状態の再始動でありながらもSpotifyなどのプレイリストでピックアップされたり、SNSでのバズというより純粋に音源からじわじわ名前が知られていった感じですよね。昨年は『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023』、今年は3月に東京・渋谷のSpotify O-Eastで行われた『Early Noise Night』にも出演。イベント出演など増えていますが、近いところで言うと5月に『VIVA LA ROCK2024』初日に出演ですね!)

tuki.「地獄恋文」

tuki.の新曲「地獄恋文」がリリースになりました。tuki.は13歳の頃にギターを弾き始め、その後TikTokでの弾き語り動画を投稿を開始、2023年9月には正式な音源として「晩餐歌」をリリースし鮮烈なデビューを飾りました。「晩餐歌」はSpotifyのJapanチャートで最高2位を記録し現在5000万再生を突破、今年1月にリリースした「サクラキミワタシ」も卒業ソングとして大きな話題を集め700万回以上再生されています。Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出されています。この「地獄恋文」は思わせぶりな男性に対して怒りをぶつけた楽曲Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーも飾っています。(今週4月19日のバズリズム02に出演決定!テレビ初トーク出演!)

(今年の春から高校生。卒業ソングをリアルに卒業する中学3年の冬~春にリリースするところも凄い! ほかにも「晩餐歌」はBillboard JAPANストリーミング・ソング・チャートStreaming Songsにて、ストリーミング累計1億回再生を突破。チャートイン16週目での累計1億回再生突破は、ソロアーティストとしては歴代最年少の記録となるなど……すごいことになっています)

Rina Sawayama, ちゃんみな「This Hell (Gyarupi Remix - Spotify Singles)」

Rina Sawayamaの「This Hell(feat.CHANMINA - Gyarupi Remix-Spotify Singles)」がリリースになりました。今作はSpotifyが世界各地で展開する、LGBTQ+コミュニティのアーティストやクリエイターたちのクリエイティブな魅力や視点を彼らの作品を通じて広くリスナーに紹介するプログラム『GLOW』の日本における取り組みの一環として、Spotifyのみリリースされたもの。「This Hell」は2022年にRina Sawayamaがリリースしたシングルで、同年にリリースされたアルバム『Hold The Girl』にも収録されており、その楽曲にちゃんみなが参加し、新たなリミックスverとしてリリースされた形となります。さらに、朝日新聞ポッドキャストとともにLGBTQ+コミュニティの多様な声を届けることを推進するプロジェクト『PRIDE CODE』もスタートしています。

(podcastには早速Rina Sawayamaさん、ちゃんみなさんが登場。この「This Hell」は元々LGBTQ+コミュニティから奪われている権利について歌った1曲。そしてこの二人は以前から知り合いだったみたいです。Rina Sawayamaさんは、「数年前にちゃんみなさんの「美人」という曲を見てすごいと思った。日本のアーティストで非常にレアな表現者、表現力で日本の女性にパワーを与えている」とコメント。そういった文脈もある楽曲で、単純に日本から海外で活動するパワフルなこの2人のコラボ……非常に強烈です!)

MFS「Drink (feat.JJJ)」

MFSのアルバム『COMBO』がリリースになりました。MFSはSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出されたラッパーです。2022年に楽曲「BOW」が世界的人気ゲーム『Overwatch 2』に使用され、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、 そしてグローバルのバイラルチャートで1位を獲得。2023年はBonbero、LANA、Watsonとの楽曲「Makuhari」がヒット、AwichのEP『United Queens』にも参加しています。2024年に入り1月から「Combo」「SAICO」「BINBO」と毎月シングルをリリースしていましたが、遂にアルバムが到着。MFSにとって1stアルバムとなります。アルバムには全14曲が収録され、ヒップホップの枠だけに収まらず、国内外のエッジーなダンスミュージック・プロデューサーも多く参加する作品となっています。『New Music Wednesday』にはJJJが参加した「Drink」がリストイン。Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。

aiko「相思相愛」

aikoの新曲「相思相愛」がリリースになりました。今作は4月12日(金)から公開が始まった映画『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』の主題歌で、映画公開日と同日にリリースされ『New Music Friday Japan』にリストイン、今週の『New Music Wednesday』にもリストインしています。Spotifyでは『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』とのコラボレーションを実施しており、『名探偵コナン』のマルチコンテンツプレイリストを新たに公開、Spotifyオリジナルポッドキャスト番組『ANIZONE』での『名探偵コナン』特集、全編描き下ろしのオリジナルアニメーションCMの放送が開始されています。日本の女性アーティストの歌を特集するプレイリスト『Women's Voice』のカバーを飾っています。

(プレイリストでは、この「相思相愛」など色んな楽曲が聴けるのはもちろん、コナン君や平次などの音声コメントも聞けます! で、『ANIZONE』は毎月1つのアニメ作品を特集するSpotifyのポッドキャスト番組なんですが、初回と第2回エピソードには、江戸川コナン役を務める声優の高山みなみさん、怪盗キッド役の山口勝平さんが登場。制作裏話やキャラクターの魅力、作品の見どころについて深掘りしています。各エピソード(全4回)は、4月13日(土)から毎週土曜21時に配信!)

ワン・リパブリック「Nobody (from Kaiju No. 8)」

ワン・リパブリックの新曲「Nobody (from Kaiju No. 8)」がリリースになりました。今作は4月13日(土)より放送がスタートしたアニメ『怪獣8号』のエンディングテーマです。ワン・リパブリックのライアン・テダーは2023年の春ごろに『怪獣8号』チームと打ち合わせをし、一部の映像や絵コンテを見せてもらい、そこから作品・キャラクターを分析し、どんなサウンドが必要か考えていったそう。2023年11月に仕事で来日していた際に、歌詞も書き込んだ様です。『怪獣8号』は『少年ジャンプ+(プラス)』で連載中の松本直也さんのマンガが原作のテレビアニメ で、オープニングテーマはヤングブラッドが担当しています。Spotifyでは『怪獣8号』のプレイリスト、ポッドキャストが公開になっており、プレイリストでは、ワン・リパブリックのライアン・テダーからのメッセージも聞くことができます。

椎名林檎「人間として」

椎名林檎の新曲「人間として」がリリースになりました。ドラマ『Destiny』の主題歌で、椎名林檎はドラマ制作からのオファーを受け、この楽曲を書き下ろしています。​ドラマーの石若駿が参加した「紅海月の夜」もカップリング曲としてリリースされています。Spotifyではプレイリスト『Pop Legends Japan』のカバーを飾っています。

(このドラマは、石原さとみさんの3年ぶりの連続ドラマ復帰作。初の検事役に挑み、亀梨和也さんと初共演することでも話題を集めています。椎名林檎さんといえば過去に『勝訴ストリップ』や『無罪モラトリアム』というアルバムを出していて、実際に「法務もの/税務ものは私の十八番です。きっと歴代アルバムタイトルを思い出してくださったのだと思い感激しています」とコメント。「ドラマ制作者みなさまからご注文いただいた方向と異なっているのを自覚し、申し訳なく思いながらも、今回は本能へ身を委ねてしまいました」ってサイコー!)

BUMP OF CHICKEN「邂逅」

BUMP OF CHICKENの新曲「邂逅」がリリースになりました。今作は4月19日(金)公開となる映画『陰陽師0』の主題歌。夢枕獏氏による『陰陽師』は、平安時代に実在した呪術師・安倍晴明(あべのせいめい)の活躍を描いた小説シリーズで、1988年に刊行された第1巻から現在発売中の第18巻まで、シリーズ累計発行部数は680万部を超えています。『第96回アカデミー賞』で視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の白組がVFXを担当することでも話題になっています。映画の公開に先駆けて、今週4月15日(月)にリリースになりました。

水曜日のカンパネラ「四天王」

水曜日のカンパネラの新曲「四天王」がリリースになりました。「四天王」は、は4月17日に開業する東急プラザ原宿"ハラカド"のオープニング・ムービー・タイアップ・ソングで、ハラカドのコンセプトにインスパイアを受け楽曲が制作されています。6月9日(日)にはEPのリリースイベントを開催し、7月からは全国5ヶ所を回るZeppツアーが開催される予定です。

(ハラカドは、東京・原宿の表参道と明治通りが交わる神宮前交差点の角地に、本日2024年4月17日にオープンする商業施設。物販や飲食など75店舗が入居して、他にもクリエーターの育成や支援、共創のためのプラットフォームも設けるそう。クリエーターが集う会員制ラウンジや制作活動を支援するラボなどが入るそうで、歌詞がこの”ハラカド”感が溢れていますね)

Yaffle, AI, OZworld「RISE TOGETHER」

Yaffle、AI、OZworldがコラボした「RISE TOGETHER」がリリースになりました。今作は4月26日(金)から全国公開される映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』の日本語版主題歌です。映画はハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』シリーズと『キングコング』の世界観がクロスオーバーする『モンスター・ヴァース』シリーズの『ゴジラvsコング』の続編で、3月29日に北米で公開され、全世界での累計興行収入は3億6100万ドルを記録しています。「RISE TOGETHER」は日本語版の主題歌になっており、史上初めて「ゴジラのテーマ」オリジナル音源のサンプリングが実現しています。

荒谷翔大「涙」

荒谷翔大の「涙」がリリースになりました。2023年末にyonawoを脱退し、2024年からソロアーティストとして本格的に活動を始動した荒谷翔大、今作がソロデビューシングルとなります。ここから3ヶ月連続シングルリリースを予定しており、今作はその第一弾となります。Spotifyでは日本のシンガーソングライターの楽曲を特集するプレイリスト『ブルーにこんがらがって』のカバーも飾っています。

