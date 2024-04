「稲中」に夢中！ シンプルな見た目にこだわりたっぷりの中華そば

食通が「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。グルメライターの武智新平さんのおすすめは、神保町の「キッチン きらく」。百名店にも選出された料理人が作る、こだわりが詰まった稲庭中華そばをご紹介!

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から、「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、グルメライター武智新平さんがおすすめする神保町の「キッチン きらく」。「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出された、自称「Mr.食材ヲタク」の料理人が作る、こだわりが詰まった稲庭中華そばをご紹介。

教えてくれる人

武智 新平

1970年生まれ。食雑誌をメインにフリーの編集&ライターとして活動中。食事では寿司、そば、カレー、洋食全般など、お酒は特に日本酒が好きで、仕事でもそれらを担当することが多い。一見でも心地よく、かつリーズナブルに楽しめる店を中心に紹介していきたい。

百名店選出店の料理人が作る、艶やかな中華そば

もう何年も前のこと。都立家政駅近くにある「食堂七彩」が、まだリニューアル前で「麺や 七彩」として営業していた頃に出合ったのが最初(現在「麺や 七彩」は八丁堀で絶賛営業中)。スープによく絡むもちもち感ある手打ちちぢれ麺を使った喜多方ラーメンを目当てに伺うと、「稲庭うどんを作っている人たちが作った乾麺を使った中華そばもありますよ」と言われ、おいしそうよりも面白そうと頼んでみたのだった。

武智さん

全粒粉を練り込んだ中華麺をすすればズズズッではなくシュルルンという感じで、稲庭うどん同様のなめらかなのどごし。飲み込んだ後にふんわり残る小麦の余韻。これおいしい。好きだ。たちまち「稲庭中華そば」のファンになりました。

すずらん通りの裏路地にある、かわいらしい佇まいの店

有名喫茶店「さぼうる」などがある路地の先にあり、黄色いのぼりが目印。かわいらしい雰囲気の店頭は、素通りできません

神保町裏路地にある「キッチン きらく」は「食堂七彩」店主の阪田さんがカレーライスやチキンライス、大判焼きに似たきらく焼き、さらには期間限定でルーロー飯など気になるメニューを試作、提供するというお店。カレーライスと並んで店の名物となっているのが、今回紹介する稲庭中華そばだ。

常時数種類揃う「きらく焼き」 写真:お店から

店頭ではつぶあん、カスタード、ひよこ豆のキーマカレーなど10種近くの味を揃えた「きらく焼き」(250円〜)の販売も。

木を基調とした温かみのあるイートインスペース

店内1階は販売とキッチンスペース、2階はイートインスペースになっている。広くはないが、清潔な空間。ところどころに配されたかわいらしいオブジェも、温かく居心地のいい雰囲気を演出している。

“食材のヲタク”のこだわりと愛されスイーツにファン多し!

左)店主の阪田 博昭さん、右)店長の月舘 志乃ぶさん

醤油やみりん、塩、小麦などの食材にこだわった無化調のラーメン作り、モモと肩ロース2種のチャーシューをのせるといったことを早くから手がけ、注文が入ってから麺を打つ店を出したかと思えば、最近ではチャーシューに煮豚ではなくコンフィを使うなどなど。店主・阪田さんはアイデアあふれる調理人でもある。

昨年の1月に開店したこちらは、そんな阪田さんの思い描く、次の逸品を生み出すための実験室でもあるのだ。店主・阪田さんの思うさまざまな「おいしい!」を日夜試作しているその姿は、まさに“食材のヲタク”である。

武智さん

主役はラーメンでもカレーでもない。この店で楽しめるどれもが主役。だから「食堂」。食材、調理法にこだわった定番をいただくのもいいのですが、遊び心や野心が詰まった期間限定メニューに驚き、舌鼓を打つのも面白いです。

それだけではなく「きらく焼き」も始めたのは興味があったこともあるが、「プレートを手に入れることができたんですよ(笑)」と阪田さん。そんなノリも大切にしている。

ラーメンやカレー、はたまたスイーツなどが美味だからなのはもちろんのこと、阪田さん自身、また、そのアイデアにもファンがついている印象だ。

最後の一滴まで飲み干したい! 「稲中」の作り方

そんな阪田さんが作る「稲中」は、こうして作られている。

稲庭うどんで有名な「佐藤養悦本舗」が手がける、乾麺タイプの中華そば。国産小麦100%を使用し、2日間じっくり干し上げて完成となる

たっぷりのお湯の中で泳がせるように約4分ゆでる

ゆで上がった麺を網に取り出す。ここでしっかり水気を切ることでクリアな味わいになる

スープのだしは養鶏場から直接仕入れる雄の種鶏を使用。灰汁を丁寧に取りながら弱火で9時間近く煮る。筋肉の繊維質から深い味わいのだしが取れるそうだ

作る杯数分だしを寸胴から取り出し、温める

醤油ダレには弓削多醤油の「吟醸純生しょうゆ」、白扇酒造の「福来純本みりん」を使用。表面に浮く香り豊かで濃厚な鶏油は自家製だ

醤油ダレを加えた丼にだしを注ぐ。たちまち醤油の芳醇な香りがブワッと広がる

ゆで上がった麺を入れ、麺線を整える。稲庭中華そばならではの光沢が美しい

チャーシューは長年アイデアを温めていた調理法、コンフィで仕上げている。煮豚よりも軟らかな食感で、肉もほんのり甘い味わいだ

コンフィで仕上げたチャーシューをのせて

細く薄く切ったメンマ、小口切りではなく約4cm幅に切った万能ねぎをあしらって完成となる

滑らかなのどごし、スープのうまみが詰まった珠玉の一杯

稲中(醤油)1,000円

初めて「稲中」を食べた時は、敢えて缶詰のなめこ(秋田産)をスープに加え、とろみをつけることで麺に絡みやすくしていたが、現在のバージョンになめこはなし。鶏から出る濃厚なうまみ、キリッとエッジの立った醤油、みりんのまろやかさからなるスープはシャープな味わいで、ツルリとした麺にしっかり絡むようさらに進化している。そして、のどごしにばかり気がいく麺もかむほどに小麦が香り、甘さがじんわり。生麺では味わえないおいしさだ。

シャープな印象の醤油味。のどごしを追求した乾麺「稲庭中華そば」がスープとしっかりと絡む

武智さん

長めに切ったねぎは麺との食感の違いを演出し、細切りのメンマも心地よいアクセントになっています。チャーシューの甘みも、このスープと相性が抜群。そしてシャープな印象のスープ。どれも他の生麺タイプのラーメンに使ってもおいしいはず。しかし乾麺である「稲庭中華そば」に合わせることを前提に考えられたもの。やはり、この完成系は他では味わえないおいしさになっています。

心惑わされるメニューがそろう「キッチン きらく」

ここのカレーファンは多い! 絶対食べたくなる「カレー中華そば」

稲庭中華そばの上に、阪田さんの自信作である黄色いカレーをかけたものもぜひ一度味わってみてほしい。カレーは自家製ラードで作ったルウに多めのターメリックとさらに酢を加えることで、より黄色くなるように調理。具材にはたっぷりの玉ねぎと豚肉を加えて仕上げた、どこか懐かしくやさしいスパイス感のカレーだ。このやさしいカレーが、稲中スープをほのかにスパイス感のあるマイルドな味わいに変化させる。もちろん麺との相性も抜群だ。

幸せの黄色いカレー中華そば 1,270円

武智さん

カレーも醤油スープも渾身の作で、控えめながら主張ははっきりしています。なのに2つが混ぜ合わせられると、どちらが主でもない新しい味わいになっているから不思議。スパイスが加わるのに、マイルドな味わいに仕上がっています。カレー好きもラーメン好きも、どちらも大いに納得するおいしさ!

あったらうれしい、台湾料理の定番「ルーロー飯」

ルーロー飯 300円

「八角を使い、本場の味を作りたかった」ということで生まれたメニュー。紹興酒に醤油にフライドエシャロット、八角、台湾料理によく使われる調味料・ルーパウなどを加えたタレで煮込んだ細切り豚肉をご飯の上にたっぷりと。日本の丼飯に似た印象だが、香りはやはり異国のそれ。これが食欲を刺激してやまないのだ。

食材、調味料を合わせてじっくり煮込む。そして1日寝かせ、味をなじませて完成となる

武智さん

ルーロー飯が好きで、見かけては「ふむふむ」と食べています。五香粉を控えめにしたり、豚肉を大きくカットしたりとアレンジする店も多い中、こちらのルーロー飯は見た目、香りとも本場の味そのもの。醤油スープのキリッとした味わいを、さらにグッと引き立ててくれます。また量的にラーメンのサイドメニュー的な注文をしそうですが、大盛り、あるいは2杯という楽しみ方も良さそうです。ご飯ではあるのですが、個人的には紹興酒をロックで飲みつつ、つまみとして食べてもきっとおいしいはず!

「おいしい」を求めて進化していく

どの料理に関しても、阪田さんは使っている食材、調理方法、おいしく作る上でのポイントまで丁寧に教えてくれる。大らかな人柄ということもあるだろうが、きっと、同じ食材を使っても、調理法を伝えても、同じようなおいしさにはできっこないという料理人としての自信があるからだろう。それでいてそのレシピ、その味に固執することなく、さらに進化させることへの余念もない。



乾麺「稲庭中華そば」をここまでのクオリティに仕上げることができたのも、単体でおいしく稲庭中華そばにトッピングしてもおいしいカレーを作り出したのも、阪田さんだからできたこと。いつも、ただただ「おいしいです」と食べているが、ではなぜおいしいのか?となると、阪田さんが作るから、に行き着いてしまうのである。

進化し続ける阪田さんの、現時点での美味を楽しみに出かけてみてはどうだろう?

<店舗情報>◆キッチン きらく住所 : 東京都千代田区神田神保町1-5 M2神保町 1FTEL : 080-7293-0731

※価格は税込。

取材・文:武智新平、食べログマガジン編集部

撮影:片桐圭

