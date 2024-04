YouTubeチャンネル「Daniel Dragan」の動画「The owner recieved noise complaints, set up a nanny cam. This is what they saw LOL」が話題になっています。

同動画は、撮影者が近隣の住民から騒音の苦情を受けたのがきっかけで、カメラを設置し、撮影したということです。

一台のピアノが映されているのですが、そこに現れたのは白い1匹の犬。おもむろに手を鍵盤の上に乗せ、音色を奏でると、「ワオーン」と気持ちよく声を出す姿も収められていました。

器用に演奏しながら大熱唱する犬に対し、視聴者からは「まるで楽譜が読めるみたい!」「ちゃんとコードに調律しながら歌ってる!」などのコメントが寄せられています。