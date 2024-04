バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』から「切島鋭児郎」の第2弾が登場!

バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-切島鋭児郎-II」

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

登場時期:2024年4月11日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約14cm

Q posketシリーズから「切島鋭児郎」の第2弾が登場!

熱血的な「切島鋭児郎」の魅力はそのままにQ posketフィギュア化。

モットーの「漢らしさ」溢れるポージングです。

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

拳をぐっと握った力強い表情が印象的。

ツンツンとした髪型やコスチュームのヘッドギア、ショルダーも丁寧に造形。

アームカバーやズボンのシワといった細かな部分にもこだわりが感じられます。

バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-切島鋭児郎-II」は、2024年4月11日(木)よりより全国のアミューズメント施設などに登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 力強いポーズで登場!バンプレスト「僕のヒーローアカデミア Q posket-切島鋭児郎-II」 appeared first on Dtimes.