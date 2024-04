ILLITが、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』の収録曲「Lucky Girl Syndrome」のMVを公開した。いたずらなホイッスルテーマラインが聴く人の耳を虜にする「Lucky Girl Syndrome」は、ダンスポップジャンルで、軽快なリズムと繰り返されるギターフレーズが魅力的な楽曲だ。ILLITが日常でささやかな幸せを感じながら、“私が一番ラッキーガールだ”と感じる瞬間を歌詞でも表現した。

配信:https://illit.lnk.to/srm_jp■発売日韓国発売日:2024年3月25日(月)日本お届け日:2024年3月26日(火)■形態計2形態:SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.]■販売価格2,860円(税込)/2,600円(税別)■販売サイト【ILLIT Weverse Shop JAPAN】・‘SUPER REAL ME’2形態(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.])セットhttps://weverseshop.onelink.me/BZSY/q99v7leu・‘SUPER REAL ME’単品(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.]のうちランダム1形態)https://weverseshop.onelink.me/BZSY/5cjabqfy【UNIVERSAL MUSIC STORE】・‘SUPER REAL ME’2形態(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.])セットhttps://umusic.jp/rKSOJxXQ・‘SUPER REAL ME’単品(SUPER REAL ME [SUPER ME Ver.]、SUPER REAL ME [REAL ME Ver.]のうちランダム1形態)https://umusic.jp/Brkv0zii