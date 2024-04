ONE OK ROCKが、自身の3Dアニメーションキャラクターとコラボレーションした『ONE OK ROCK Collaborates with 3D Animation - Wonder』を本日・4月17日(水)にYouTubeで公開した。

メンバーのInstagramのアイコンや、現在販売中のLINEスタンプで馴染みのあるバンドのキャラクターを3Dモデリングし、昨年行われた『LUXURY DISEASE 2023 JAPAN TOUR』のライブ映像で共演が実現している。