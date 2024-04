歌手のMay J.(35)が17日、ラゾーナ川崎で10thオリジナルアルバム『AURORA』の発売記念イベントを開催。サプライズゲストとして、ポップピアニストのハラミちゃんが登場した。2023年11月16日に第1子出産を公表したMay J.にとって、産後初の野外イベント。「心強かったです。出産後3ヶ月で復帰してミュージカルに出たんですけど、こうやって公の場でファンの皆さんの前で歌うのが初めてだったので、すごく緊張してました。でも、ハラミちゃんも来てくれた。ここにいるだけですごく気持ちよく音楽の世界観に浸って歌うことができた。感謝です」としみじみと口にした。

間もなく子どもは6ヶ月になる。子育ては「最初の方はすっごい大変でした。正直、3ヶ月で復帰っていう目標を作っていたので、泣きながらマネージャーさんに『もうちょっと無理かもしれない』と電話してたこともあった」と振り返るも「目標を作ったことで、自分に厳しくできた。体型もそうですし、声もそうだし、ちゃんと戻すことができた。そこは仕事があったからこそ助けられた部分はありました」と述懐。体型などは「もう完璧に思いました」と自慢げだった。子育てで大変なエピソードも「何をしても泣き止まない時。もういくら歌ってももうびくともしない時があって」とMay J.。誰しもが聴き惚れる歌声だが「私の歌でもダメでした。何も効かなくてギブアップだなと思ったことがありました」と苦笑い。ただ、今では「少し大きなって歌ってあげると、もうすごく喜ぶ」と今では最も近い観客だそうで「1番のファンみたいって聞いてくれる。頑張ってよかったなって思うし」と目尻を下げていた。ハラミちゃんには“出産のお祝いはハラミ?”という質問が。笑うハラミちゃんは「ポムポムプリンの人形を(笑)。ハラミは一緒に食べました」とし、May J.も「高級ハラミをいただきました」としていた。今後はツアーを控えており「子どもを抱えながら一緒に全国回っていきたいなと思います」と力強く語っていた。イベントでは、アルバムに収録された楽曲を2曲披露した後に、ステージ上にあったピアノの話題の話題に。イスをスタッフが持ってくることになったが、そのイスを持ってきたのがハラミちゃんというサプライズだった。すぐさまファンが反応し、May J.は「結構、みんな気づいてたね。さすがオーラが出てる」と語りかけると、ハラミちゃんは「スタッフ小芝居失敗」と照れていた。一緒に焼き肉に行き“ハラミを食べた仲”という2人。May J.の代表曲である「Let It Go」をパフォーマンスする機会を互いに探っていたそう。ハラミちゃんは「本当の本当にリハを1回もしていない」と明かし、May J.も「ぶっつけ本番」とぶっちゃけた。そんな中、披露した「Let It Go」は圧巻のパフォーマンス。誰もが聞き入る歌声をピアノだった。ハラミちゃんは「雪、降ってました?」と歌の感想を語り、May J.も「初めて聞いた、このアレンジ。美しかった」と演奏を絶賛。その後も称え合い、会場からも万雷の拍手が起きていた。その後、アルバムに収録されているコラボ楽曲「Sweetest Crime」もコラボで披露していた。■セットリスト01:Spread Love02:Burn03:Let It Go04:Sweetest Crime(feat.ハラミちゃん)