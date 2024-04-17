Aile The Shota、新曲「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」ライブ映像公開
Aile The Shotaが、新曲「Villains feat. edhiii boi, Novel Core」のライブ映像を公開した。
◆ライブ映像
今回公開されたのは、3⽉28⽇にZepp Hanedaで開催された＜PANDORA organized by Aile The Shota＞からの映像。本公演は5⽉12⽇23時59分まで、ABEMAで独占配信中だ。
デジタルEP『omen』
iTunesプレオーダー：https://itunes.apple.com/album/id1737206145?app=itunes
収録内容
1.Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)
2.hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)
3.new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)
4.NEBULA (Prod. VLOT)
＜PANDORA organized by Aile The Shota＞配信情報
2023年5⽉12⽇(⽇) 23:59まで
・出演
-LIVE
AileThe Shota / Bleecker Chrome / vividboooy / Cookie Plant / Js Morgan / edhiii boi / ShowMin
orSavage
-DANCE
Dr.SWAG / THE SPC BOYS CLUB / Ryusei harada + ASUPI + Macoto
・視聴チケット
https://abema.tv/live-event/154ea32a-e622-42b6-b7ad-1bbfb1a61d6f
※アーカイブ配信は⽣配信と⼀部内容が異なりますので、ご了承ください
※アーカイブ配信には特典BTS映像が⼊っております
ライブ・イベント情報-
出演⽇・会場：2024年4⽉28⽇(⽇) / みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく
※HANAGASA STAGE 14:00〜出演
https://arabaki.com/
▼＜GANMI presents「舞踏会」with Aile The Shota , eill＞
出演⽇・会場：2024年4⽉29⽇（⽉・祝）/ ⼤阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール
出演⽇・会場：2024年5⽉4⽇(⼟・祝) / 東京・⼭野ホール
https://ganmiofficial.com/
▼＜VIVA LA ROCK 2024＞
出演⽇・会場：2024年5⽉3⽇(⾦・祝) / さいたまスーパーアリーナ
※CAVE STAGE 10:25〜出演
https://vivalarock.jp/2024/
▼＜2024 IANN DIOR ASIA TOUR IN TOKYO＞
出演⽇・会場：2024年5⽉16⽇（⽊）/ duo MUSIC EXCHANGE
※オープニングアクト出演
https://jetmusic-official.com/2024/04/12/iann-dior-tokyo/
▼＜KOBE MELLOW CRUISE 2024＞
出演⽇・会場：2024年5⽉25⽇(⼟) / KOBE MELLOW CRUISE 特設会場 (神⼾メリケンパーク)
※tofubeatsのステージにフィーチャリングアーティストとして出演
出演⽇・会場：2024年5⽉26⽇(⽇) / KOBE MELLOW CRUISE 特設会場 (神⼾メリケンパーク)
※BMSG POSSEとして出演
https://kobe-mellow-cruise.com/
▼＜⽇⽐⾕⾳楽祭2024＞
出演⽇・会場：2024年6⽉8⽇(⼟)、9⽇(⽇) / ⽇⽐⾕公園
※出演⽇未定
https://hibiyamusicfes.jp/2024/
▼＜LuckyFes'24＞
出演⽇・会場：2024年7⽉14⽇（⽇）/ひたち海浜公園
https://luckyfes.com/
関連リンク
◆BMSG オフィシャルサイト