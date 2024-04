ONE OK ROCKが、自身の3Dアニメーションキャラクターとコラボレーションした『ONE OK ROCK Collaborates with 3D Animation - Wonder』映像を公開した。アニメ化されたONE OK ROCKメンバーのキャラクターは、それぞれのインスタグラムのアイコンや、LINEスタンプなどでもおなじみとなっているが、これらを3Dモデリングし、2023年に行われた<LUXURY DISEASE 2023 JAPAN TOUR>のライブ映像で共演させたというものだ。





ONE OK ROCK公式LINEスタンプ

Vol.1:https://line.me/S/sticker/25086475

Vol.2:https://line.me/S/sticker/25159515

Vol.3:https://line.me/S/sticker/25159552

<SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK>

5月18日(土) 埼玉:ベルーナドーム(WANIMA / ONE OK ROCK)

5月19日(日) 埼玉:ベルーナドーム(Awich / ONE OK ROCK)

5月25日(土) 大阪:京セラドーム大阪(Vaundy / ONE OK ROCK)

海外の例で言えば、本人が表立って活動しなくともゴリラズのような形態で、様々な展開が可能になる取り組みになると思われる。架空のシチュエーションによる音楽プロジェクトとして、多彩な活動を示唆するものかもしれない。ONE OK ROCKのキャラクターが今後どのように展開されていくか、非常に楽しみなところだ。