04 Limited Sazabysが、日本武道館2Days公演の映像作品『THE BAND OF LIFE』をリリース。そのなかから「Re-swim」のライブ映像を公開した。この公演では彼らの名曲を再構築し演奏された特別なアコースティックステージがあり、豪華ストリングス隊をゲストに迎え披露された「Re-swim」は大きな見どころの一つだ。セットリストは両日ほぼ被りなく挑み、新旧問わず全58曲を披露。この2日間の模様が完全ノーカットにて収録される。代表曲「swim」「monolith」「Squall」ほか、初期曲である「Grasshopper」「Buster call」など、バンドの15年を彩ってきた楽曲のほか、熱狂を生む演奏はもとよりそれを彩る映像および特効演出など、武道館ならではの演出も併せて必見だ。また、武道館に至るまでのリハーサル映像や当日の裏側オフショットも収録。さらに特典映像として、公演の幕間に流れていたメンバー扮する著名人によるお祝いメッセージのおもしろコンテンツも収録。撮り下ろしショットやクリエーターのインタビューを含む84Pのスペシャルフォトブックとスリーブケースも付属する。

リリース情報



Blu-ray / DVD『THE BAND OF LIFE』2024年4月17日(水)リリース【Blu-ray (2Disc)】¥7,700 (¥7,000+tax)【DVD (3Disc)】¥6,600 (¥6,000+tax)※スリーブケース仕様▼CONTENTS・THE BAND OF LIFE @2023.11.11-12 日本武道館・DOCUMENT OF “THE BAND OF LIFE”・著名人によるお祝いメッセージ・SPECIAL PHOTO BOOK (84P)●収録曲▼Day101. monolith02. knife03. Finder04. escape05. days06. climb07. in out08. Chicken race09. Milestone10. Grasshopper11. kiki12. Alien13. Re-fiction14. Re-Squall15. Re-swim16. Standing here17. Now here, No where18. Warp19. midnight cruising20. Lost my way21. Night on22. imaginary23. milk24. soup25. eureka26. Horizon27. Justencoreen1. Terminalen2. swim▼Day201. Keep going02. message03. fiction04. fade05. Every06. My HERO07. Brain sugar08. Kitchen09. Jumper10. Galapagos11. Galapagos II12. nem...13. Re-monolith14. Re-midnight cruising15. Re-swim16. Buster call17. discord18. 夕凪19. mahoroba20. labyrinth21. Cycle22. medley23. Honey24. hello25. eureka26. Harvest27. Squallencoreen1. Feelen2. Give me