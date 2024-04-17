04 Limited Sazabys、日本武道館公演2Days映像作品より「Re-swim」のライブ映像を公開
04 Limited Sazabysが、日本武道館2Days公演の映像作品『THE BAND OF LIFE』をリリース。そのなかから「Re-swim」のライブ映像を公開した。
この公演では彼らの名曲を再構築し演奏された特別なアコースティックステージがあり、豪華ストリングス隊をゲストに迎え披露された「Re-swim」は大きな見どころの一つだ。セットリストは両日ほぼ被りなく挑み、新旧問わず全58曲を披露。この2日間の模様が完全ノーカットにて収録される。代表曲「swim」「monolith」「Squall」ほか、初期曲である「Grasshopper」「Buster call」など、バンドの15年を彩ってきた楽曲のほか、熱狂を生む演奏はもとよりそれを彩る映像および特効演出など、武道館ならではの演出も併せて必見だ。また、武道館に至るまでのリハーサル映像や当日の裏側オフショットも収録。さらに特典映像として、公演の幕間に流れていたメンバー扮する著名人によるお祝いメッセージのおもしろコンテンツも収録。撮り下ろしショットやクリエーターのインタビューを含む84Pのスペシャルフォトブックとスリーブケースも付属する。
リリース情報
2024年4月17日(水)リリース
【Blu-ray (2Disc)】￥7,700 (￥7,000＋tax)
【DVD (3Disc)】￥6,600 (￥6,000＋tax)
※スリーブケース仕様
▼CONTENTS
・THE BAND OF LIFE ＠2023.11.11-12 日本武道館
・DOCUMENT OF “THE BAND OF LIFE”
・著名人によるお祝いメッセージ
・SPECIAL PHOTO BOOK (84P)
●収録曲
▼Day1
01. monolith
02. knife
03. Finder
04. escape
05. days
06. climb
07. in out
08. Chicken race
09. Milestone
10. Grasshopper
11. kiki
12. Alien
13. Re-fiction
14. Re-Squall
15. Re-swim
16. Standing here
17. Now here, No where
18. Warp
19. midnight cruising
20. Lost my way
21. Night on
22. imaginary
23. milk
24. soup
25. eureka
26. Horizon
27. Just
encore
en1. Terminal
en2. swim
▼Day2
01. Keep going
02. message
03. fiction
04. fade
05. Every
06. My HERO
07. Brain sugar
08. Kitchen
09. Jumper
10. Galapagos
11. Galapagos II
12. nem...
13. Re-monolith
14. Re-midnight cruising
15. Re-swim
16. Buster call
17. discord
18. 夕凪
19. mahoroba
20. labyrinth
21. Cycle
22. medley
23. Honey
24. hello
25. eureka
26. Harvest
27. Squall
encore
en1. Feel
en2. Give me
ライブ・イベント情報
6月22日(土) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)
6月23日(日) 愛知・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)
open9:30 / start11:00 / 終演19:00予定 ※各日共通予定 / 雨天決行 / 荒天時は中止)
▼出演
■6/22(土)：04 Limited Sazabys / 10-FEET / ENTH / My Hair is Bad / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / サバシスター / and more
■6/23(日)：04 Limited Sazabys / Crossfaith / FOMARE / go!go!vanillas / KOTORI /ORANGE RANGE / SiM / ハルカミライ / プッシュプルポット / and more
▼チケット
6/22(土)：1日入場券 ￥10,000 (税込)
6/23(日)：1日入場券 ￥10,000 (税込)
【オフィシャルHP先行受付】
受付期間：3/13(水)18:00〜3/24(日)23:59
※抽選・お一人さま2枚まで
主催：YON FES 2024 実行委員会
企画：No Big Deal Records / 日本コロムビア
制作：DGエージェント
運営：SUNDAY FOLK PROMOTION
（問）SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100
関連リンク
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