³Ú¤·¤«¤Ã¤¿³Ø¹»À¸³è¤¬°ìÊÑ¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ä ¡Ø¤¢¤Îº¢À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿³Ø¹»¤È¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ö¤¤¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤Ï¶ì¤·¤¯¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë1ºý
¡¡²È¤È³Ø¹»¤Î¹Ô¤Íè¤¹¤ëËèÆü¤Ï¡¢³Ø¹»À¸³è¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤ÐÁ´¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³Ø¹»À¸³è¤¬ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡Ø¤¢¤Îº¢À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿³Ø¹»¤È¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ö¤¤¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤â¤Ä¤ª/KADOKAWA¡Ë¤òÆÉ¤à¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶¯Ç÷¿À·Ð¾É¤òÈ¯¾É¤·Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿Æü¡¹¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¹â¹»À¸¤Î¤ï¤¿¤·¤¬Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþ¤ê¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¿ÀÍÍ¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Îºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ØÂ£¤ë¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¤ª²½¾Ñ¤·¤¿¤ê¡¢Æ´¤ì¤òÉÁ¤¤¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿½÷»Ò¹»¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Æ´¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¥¤¡£Æ´¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î±¢¼¾¤ÊÌµ»ë¤ÎÏ¢º¿¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«Èè¤ì¤ë¡Ä¡£Æü¤ËÆü¤ËÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤ä¤¬¤ÆÌµ»ë¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡½¡½¡£
¡¡Ìµ»ë¡¢SNS¤Ç¤Î°¸ý¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤Ë¿§¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Ç¤¢¤ë³Ø¹»À¸³è¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥¤¤¬¡¢Æ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹â¹»»þÂå¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë·Á¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤à¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×Æ±Áë²ñ¤ÇÈ¯¤·¤¿¥æ¥¤¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤ò½ý¤Ä¤±¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥æ¥¤¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤â²æËý¤ÈÄü¤á¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£¥æ¥¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤É¤³¤«Äü¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤¿Èá¤·¤µ¤ä¸ÉÎ©¤·¤¿ÉÝ¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï·ù¤À¡ª ¤½¤Î»×¤¤¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¥æ¥¤¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤ëÂ¦¤¬°¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤¡£Àµ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤È¤âÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿½ý¤ò¼å¤¤¿Í¤Ø¤È¸þ¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤µ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ÆÇØ·Ê¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ëÍ¾Íµ¤ò³§¤¬¤â¤Æ¤ë¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¾¯¤·À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¿É¤¤¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤À¤±¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡°ìÅÙ¼õ¤±¤¿½ý¤Ï¼ö¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢²¿Ç¯¤â²¿½½Ç¯¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²æËý¤È¤¢¤¤é¤á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Á°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ö¤¤¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ê¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤Þ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ø¤Î¼ö¤¤¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È/Ato Hiromi