歌手のMay J.(35)が17日、ラゾーナ川崎で10thオリジナルアルバム『AURORA』の発売記念イベントを開催。サプライズゲストとして、ポップピアニストのハラミちゃんが登場した。アルバムに収録された楽曲を2曲披露した後に、ステージ上にあったピアノの話題に。イスをスタッフが持ってくることになったが、そのイスを持ってきたのがハラミちゃんというサプライズだった。すぐさまファンが反応し、May J.は「結構、みんな気づいてたね。さすがオーラが出てる」と語りかけると、ハラミちゃんは「スタッフ小芝居失敗」と照れていた。

一緒に焼き肉に行き“ハラミを食べた仲”という2人。May J.の代表曲である「Let It Go」をパフォーマンスする機会を互いに探っていたそう。ハラミちゃんは「本当の本当にリハを1回もしていない」と明かし、May J.も「ぶっつけ本番」とぶっちゃけた。そんな中、披露した「Let It Go」は圧巻のパフォーマンス。誰もが聞き入る歌声をピアノだった。ハラミちゃんは「雪、降ってました?」と歌の感想を語り、May J.も「初めて聞いた、このアレンジ。美しかった」と演奏を絶賛。その後も称え合い、会場からも万雷の拍手が起きていた。その後、アルバムに収録されているコラボ楽曲「Sweetest Crime」もコラボで披露していた。イベント後には取材も実施。10年ぶりのラゾーナ川崎でのイベントだったそうでMay J.は「10枚目のオリジナルアルバムで、10年ぶりにラゾーナ川崎でリリースイベント。来てくださった皆さんにサプライズができたらいいなと思って、『Sweetest Crime』という曲でご一緒させていただいているハラミちゃんをゲストで呼んで、ライブとしては初めて一緒にさせていただきました」とにっこり。ハラミちゃんは「リハーサルなしで、ぶっつけ本番だったので。こういう時は、基本的に音源送ったりとか、ちょっと合わせたりとかあるんですけども、本当に全くなしだったので。それが私も醍醐味というか、普段はストリートでやってるので、ぶっつけ本番が大好きななんですけど、Mayさんが呼吸を合わせてやってくださったので。すごく気持ちいい演奏ができた。何曲でもやりたい気分になりました」と満足そうに語り、May J.と「またやりましょう」と約束していた。互いにリハーサルなしの演奏が好きだからこそ実現した、ぶっつけ本番のパフォーマンス。May J.は「(『Let It Go』は)ハラミちゃんならではのアレンジ。女性のプレイヤーだからこそのしなやかさを感じた。『Sweetest Crime』もスペシャル。ハラミちゃんだからこそできたコラボだなと思いました。ハラミちゃんも「『Sweetest Crime』は私が初めてプロデュースで関わらせてせていただいた作品で、しかもMayさんの出産の2週間前とか。お腹も1番おっきい時。私たちも体調に気遣いながら、今しか込められない思いをたくさん入れさせていただいた。こうやって皆様と曲を作るとか、クリエイティブにいちから思いから作る醍醐味っていうのを教えていただいた。めちゃくちゃ勉強になったので、こうやってMayさんのファンの前で初披露できたっていうのは、すごい宝物になりました」としみじみと口にしていた。■セットリスト01:Spread Love02:Burn03:Let It Go04:Sweetest Crime(feat.ハラミちゃん)