MONSTA XのI․M、新コンテンツ「I․M ON THE BEAT」のMCに抜擢…最初のゲストはDynamic Duo

MONSTA XのI․Mが、音楽コンテンツでファンと会う。本日(17日)、所属事務所のSony Music Entertainment Koreaによると、I․MはYouTubeチャンネル「KBS Kpop」の新しいコンテンツ「I.M ON THE BEAT」のMCに抜擢された。「I.M ON THE BEAT」は、シンガーソングライターたちの最も気楽なアジトというコンセプトで企画され、アーティストたちの隠密な音楽のストーリーを聞くことができる上品な“作業室コンテンツ”だ。

I․Mは同コンテンツを通じて、様々なゲストに会い、近況と楽曲作業に関するトークはもちろん、アーティストの音楽カラーを確認することができるライブを紹介するなど、多彩なコーナーで楽しさを届ける予定だ。特に、最初のゲストとしてDynamic Duoが出演を知らせ、ヒップホップシーン最高の出会いを予告した。公開された予告映像だけでも格別なオーラを放ち、期待を高めているだけに、I․MとDynamic Duoのトークに早くも関心が集まっている。これに先立って、I.Mはメンバーのキヒョンと共にNAVER NOW.「深夜アイドル」のレギュラーホストとして活躍し、安定した進行の実力はもちろん、温かいコミュニケーションで関心を集めた。完成型オールラウンダーとして存在感を放っている彼が「I.M ON THE BEAT」を通じて引き出すゲストたちの素直な音楽の話に、注目が集まっている。I․Mの「I.M ON THE BEAT」は毎週土曜日、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」を通じて配信される。