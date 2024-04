Stray Kids、初の日本ドラマ主題歌「WHY？」が世界中の音楽ランキングで1位を総なめ！

Stray Kids初の日本ドラマ主題歌が、各グローバル音楽ランキングで1位を獲得した。最近、Stray Kidsが歌ったフジテレビ系木曜劇場「Re:リベンジ-欲望の果てに-」の主題歌「WHY?」が、韓国国内外の音楽配信サイトを通じてリリースされた。同楽曲は、12日付のオリコンデイリーデジタルシングルランキングをはじめ、12〜15日付のLINE MUSICデイリーソングトップ100で1位になった。また、15日までブラジル、チリ、ベトナムなど世界21ヶ国のiTunesソングチャートで1位を記録した。

新曲「WHY?」は、Stray Kidsが初めて歌った日本ドラマの主題歌で、グループ内のプロデュースチーム3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンが制作に参加した。彼らは「たくさんの障害や妨害にぶつかりながらも、それでも前に進んでいかなければならない」というメッセージを強烈なロックサウンドに込め、ドラマへの没入感を高めた。Stray Kidsは2019年に、MBCドラマ「偶然見つけたハル」のOST(挿入歌)「終わらない物語」を皮切りに、2020年にアニメ「神之塔 -Tower Of God-」のオープニング曲「TOP」とエンディングテーマ曲「SLUMP」、ウェブドラマ「マンチッ男女」のOST「Hello Stranger」など、多数のOSTに参加して存在感をアピールした。さらに、スンミンが2021年にtvNドラマ「海街チャチャチャ」のOST「Here Always」、2022年にtvNドラマ「月水金火木土」のOST「Close to You」を歌い、甘い歌声と繊細な表現力を披露した。最近では、genie TVオリジナルドラマ「ザ・ミッドナイトスタジオ 〜恋人は訳ありカメラマン〜」のOST「僕たちの出会いは偶然だったでしょうか(Destiny)」を歌い、ドラマの感情を深めるボーカルで注目を集めた。しっかりとした実力とパワフルなエネルギーで多様な活動を展開し、ホットなアーティストとして活躍しているStray Kidsは、韓国国内外の授賞式でトロフィーを獲得し、人気を博している。2月18日(以下、現地時間)に米ロサンゼルスで開催された「2024 ピープルズ・チョイス・アワード(People's Choice Awards)」では今年のグループ賞、4月1日に開催された「2024 iHeartRadio Music Awards」では今年のK-POPアルバム賞を受賞。また、今月10日にKアリーナ横浜で開かれた「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024」では、大賞に当たるASEA THE GRAND PRIZEを獲得した。この勢いに乗って今夏、海外の大型音楽フェスティバルのヘッドライナーとして、世界中のファンと会う。7月12日にイタリア・ミラノの「I-Days Milano」、14日にロンドンの「ハイド・パークブリティッシュ・サマー・タイム(BST Hyde Park)」、8月2日にシカゴの「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」のステージに立つ予定だ。