長渕剛が、公式Youtubeチャンネル『長渕剛のyoutube now now now!』をスタートさせた。関連記事: 長渕剛が真摯に語る、「血」をテーマに歌をつくりたかった理由 2024年アリーナツアーと7年ぶりのアルバム『BLOOD』を先日発表した長渕剛。新たに開設された公式Youtubeチャンネル『長渕剛のyoutube now now now!』では目標に向かっている姿や日々の活動、新たな挑戦などを面白く、そして長渕らしい芯の通った企画を公開していく予定とのこと。

<リリース情報>『BLOOD』通常盤⻑渕剛『BLOOD』2024年5月22日(水)発売VIRGO&LEO初回限定盤[CD+DVD]税込 3800円ファンクラブ限定盤[CD+DVD]税込 4000円通常盤[CD]税込 3300円=収録内容=CD1. 路上の片隅で2. ひまわりの涙3. ジャッキーレディー4. Face Time5. いいんだよばーか6. 鄢いマントと真っ赤なリンゴ7. ステンドグラス8. ZYZY9. ダイヤモンド10. BLOOD初回限定盤付属 DVD ・MV「黒いマントと真っ赤なリンゴ」・Making of「黒いマントと真っ赤なリンゴ」Shootingファンクラブ限定盤付属 DVD・「Tsuyoshi Nagabuchi Concert Tour 2023 OH!」武道館ライブ映像(3 曲)<ライブ情報>TSUYOSHI NAGABUCHI ARENA TOUR 2024 "BLOOD"2024年6月25日(火)大阪府 大阪城ホール2024年6月26日(水)大阪府 大阪城ホール2024年6月29日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 B 館2024年6月30日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 B 館2024年7月27日(土)鹿児島県 ⻄原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)2024年7月28日(日)鹿児島県 ⻄原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)2024年9月5日(木)愛知県 Aichi Sky Expo ホール A2024年9月6日(金)愛知県 Aichi Sky Expo ホール A2024年9月28日(土)広島県 広島サンプラザホール2024年10月18日(金)東京都 有明アリーナ2024年10月19日(土)東京都 有明アリーナ