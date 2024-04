The KingDom、8thミニアルバム「REALIZE」新たなコンセプトフォトを公開

The KingDomが、新たな魅力を予告した。



本日(17日)0時、The KingDomは公式SNSで8thミニアルバム「REALIZE」のコンセプトフォト(Freedom ver.)を公開した。



今回のコンセプトフォトでメンバーたちは、色鮮やかなストリートルックを披露。個人、ユニット、全体で撮影が行われ、いずれも新鮮な魅力が際立つ仕上がりとなっている。



全7章で構成されたアルバム「History Of Kingdom」シリーズを締めくくった彼らは、「REALIZE」を通じて新たな物語を描く。これまで築き上げてきた世界観を、いよいよ本格的に展開する予定だ。



The KingDomの8thミニアルバム「REALIZE」は、4月30日午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。